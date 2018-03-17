家長控虐嬰命危 園方竟沒錄影

蔡姓男子在《爆料公社》爆料指稱，托嬰中心疑似施虐讓兒子多處骨折與腦震盪命危住入加護病房。（翻攝自爆料公社）

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中國時報
／台中報導

台中市北區太原路一家托嬰中心傳出疑似虐嬰，蔡姓男嬰的父親15日在《爆料公社》爆料，去年兒子多處骨折及腦震盪病危，住進加護病房，懷疑遭施虐，但托嬰中心竟無監視器畫面。托嬰中心園長16日反駁，男嬰離開中心時無任何異狀，不可能施虐，反控對方揚言燒托嬰中心並報案。全案已進入司法調查釐清。

男嬰父親指出，去年8月9日與妻子一同下班去接當時5個月大的兒子，妻子一抱起兒子就不停哭鬧，經送醫檢查發現全身多處骨折，迄今已7個多月，兒子還未完全痊癒，當時因腦震盪命危，住進加護病房治療，做家長的相當心疼，更擔心兒子未來會留下後遺症。

男嬰父親曾質問托嬰中心，要求看監視器錄影，得到的回應卻是「沒有畫面」，讓他懷疑托嬰中心推卸責任，亟呼政府應重視並修法，強制托嬰中心全面裝設監視器，不要再有類似案件發生。

「有監視器沒畫面！」托嬰中心余姓負責人表示，園方去年8月完成裝置監視器，但當時因監視器軟體無法升級，沒錄到畫面。全案已進入司法程序，蔡父在檢察官偵訊時，也說小孩子離開托嬰中心後，曾帶去逛街幾個鐘頭，當時保母也跟蔡家與檢察官說明。

余姓負責人說，當天孩子離開托嬰中心時並無異狀，隔日家長才告知孩子出現症狀，究竟孩子如何受傷，須透過司法調查釐清責任歸屬。

台中市社會局長呂建德指出，托嬰中心強制安裝監視器雖無法源依據，但已對全市托嬰中心監視設備優先補助並鼓勵裝設，目前裝設比例達9成。台中市長林佳龍也在臉書表示，市府已行文中央修法，並將藉由行政指導促使托嬰機構100％加裝監視器。

(中國時報)

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