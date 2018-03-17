單一自住房屋稅 柯指應再調降

2018年03月17日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北市府16日舉辦居住正義論壇，市長柯文哲致詞時表示，目前自住式住宅稅已從1.2％調降到1.0％，他認為可以再降低，但是對於「單一且自住」的定義必須更清楚；另外，台北市有3萬6000戶空屋，如何讓空屋進入租屋市場也是一大問題。

昨天論壇討論社會住宅包租代管計畫加值服務行動方案、新世代住宅的實踐、房屋稅制再精進、北市健全租屋市場的挑戰等4大議題。例如台北市參與包租代管計畫的數量居各縣市之冠，但在加值服務方面，可以從居住者為角度，思考提供wifi、市內電話、家具等問題；至於新世代的住宅，應該要有美觀、帶入智慧建築與社福設施等概念。

在房屋稅率議題部分，柯文哲特別指出，他對過去「自住」的定義有疑慮，1人擁有3戶怎麼會叫「自住」？因此請財政局訂定「單一且自住」的標準之後，台北市目前自住房屋的住宅稅已從1.2％降到1.0％，但他認為只要這定義夠清楚，稅率應還可以再降低。

至於租屋市場部分，柯文哲則表示，全市超過1年以上沒使用的房子有3萬6000戶，如何讓這些空屋進入租屋市場是個問題；此外，現在租屋市場資訊不透明，例如承租人很難知道屋子以前是否發生過兇殺案、屋主遇到「奧客」不知如何處理等，都讓交易風險提高，或者影響出租意願。柯強調，就先搜集問題，再提出解決方案，慢慢滾動式修正。

柯文哲說，居住正義論壇的討論都是為了實踐居住正義，希望台北市成為宜居城市，尤其讓住的問題獲得解決。

(中國時報)