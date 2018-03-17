明新科大 滑雪教室在日本

2018年03月17日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

明新科大運動管理系開設滑雪運動課程，並與高豐運動網合作，今年3月經由高豐補助，帶領16名學生出國，前往日本滑雪場上課，培養對滑雪的認識與興趣，未來有望成為相關領域人才，推廣滑雪運動。

明新科大運管系與高豐運動網首度合作，先前已先在學校鄰近的小叮噹主題樂園內的室內滑雪場，舉辦過相關練習及課程，而3月11至15日由高豐運動網5名人氣教練隊、執行長鄭文豐陪同，運管系主任向薇潔、助理教授黎正評帶隊，前往日本長野的班尾高原的滑雪場實地訓練。

黎正評表示，此次合作為國內大學課程創新模式，因滑雪運動逐漸受到台灣民眾喜愛，相關人才及產業需求也相對提升，學校鄰近小叮噹科學主題樂園，園區內有全台灣一室內滑雪場，學校占地利之便，加上與高豐的產學合作，由高豐支援教練、教學與經費，更補助學生前往日本實地滑雪。

鄭文豐熱愛滑雪，他也樂意培育滑雪運動生力軍，他認為產業要擴大，須從人才培訓開始。上學期已在室內場地學習，更帶領學生前往日本，自滑雪課程安排開始，讓學生實地觀察並學習滑雪團運作。

向薇潔表示，運動旅遊為專業學問，夏季登山、騎車、泛舟、衝浪，冬天滑雪，學生赴日經過3天密集課程，在雪場內實地運動，下階段則將透過分組課程，行銷企畫滑雪運動旅遊的推廣活動，將至學校周邊公司行號如科學園區、新竹工業區等地，進行10場的推廣實務訓練，課程十分扎實。

(中國時報)