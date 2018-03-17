聯合海葬 愛的四道送別

2018年03月17日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

今年首場聯合海葬16日先在第一殯儀館舉行追思會，結束後安排家屬到八里碼頭搭船，前往離岸6000公尺海域送別先行者，在司儀引導下，家屬逐一用「愛的四道」來送行，表達對至親無限的愛，此外，海葬儀程特別設計「愛的定位卡」，寫上拋撒地點的經緯度，讓家屬永懷心中。

北市殯葬處首創把海葬結合道別、道謝、道歉與道愛成為「愛的四道」，先讓家屬將安息盒放入海中以愛道別，把花瓣灑入大海，感謝至親一生陪伴，也向至親道歉只能送行至此，記下愛的定位點並與身邊的家人愛的擁抱、相互鼓勵，邁向未來人生。

此外，北市民政局長藍世聰說，為了讓家屬能夠在日後追思海葬先行者，海葬儀程特別設計「愛的定位卡」，寫上拋撒地點的經緯度，返航時發送給家屬，讓這充滿回憶的座標永懷家屬心中。

參與海葬的先行者家屬劉先生說，希望生前瀟灑的父親能夠隨著大海環遊世界，遠離病痛前往極樂淨土，另一位家屬孫小姐表示，哥哥生前說過，海水水氣上升，遇見太陽，天就會降下甘霖，因此下雨時就如同家人再次相遇，常伴左右。

殯葬處長洪進達指出，2003年起推動海葬，至去年已有728位先行者參加，今年將再舉辦8場次，他說，海葬儀式全程免費，不分縣市、國籍都可參加，往生者設籍北市並參加環保葬者，在北市火化費全免，相關資訊可至殯葬處網站查詢。

(中國時報)