醫院、生命禮儀館 同日上梁

新竹縣首座公立生命禮儀館16日舉辦上梁儀式，預計年底完工，竹東鎮公所也計畫針對生活困頓民眾，訂定優惠措施。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

台大醫院新竹生醫分院、新竹縣首座公立生命禮儀館16日不約而同舉辦上梁典禮，台大生醫分院將分2期工程興建，預計2020年開始營運。新竹縣政府、竹東鎮公所的生命禮儀館則預計年底完工，未來民眾不須再搭棚辦喪事。

台大醫院新竹生醫分院坐落在新竹生物醫學園區內，16日副縣長楊文科、立委林為洲、邱泰源及醫學院長張上淳、台大醫院長何弘能、前縣長林光華等人見證下，舉辦上樑儀式。該院歷經地方人士奔走20年始到位，將利用竹科優勢，與IT產業合作打造智慧型醫院。

何弘能指出，生醫分院除支持轉譯研究、協助創新醫材及藥品研發、提供一般醫療服務外，也因急重症醫療及癌症治療為大新竹地區就醫民眾最大需求，也將以前述疾病預防與治療為首要任務。該院預計設置一般病床500床、特殊病床228床。

醫院將分2期工程設置，第1期將先開設380床，包含急性一般床250床、特殊病床130床，優先提供生醫園區臨床轉譯研究使用。目前第1期工程興建地下2層、地上8層醫療大樓，以提供臨床醫療用途為優先，預計2019年8月完工、2020年1月營運。

此外，新竹縣首座公立生命禮儀館同日舉辦上梁儀式，建築物位於竹東鎮第4公墓，工程主體為地上3層、地下2層，竹東鎮長徐兆璋表示，未來將針對生活困頓民眾，訂定優惠措施，尊重每一個走完人生最後一程的生命個體。

這座生命禮儀館獲得內政部殯葬設施示範計畫1200萬補助，縣府8640萬、鎮公所8505萬元，經費約1.8億，將整合現有第4公墓納骨堂、火化場、土葬區等設施，並設置9間禮廳、靈堂、悲傷輔導室、宗教祭拜堂等，預計年底完工。

(中國時報)

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