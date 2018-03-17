悠遊卡加值機 開放UUPON兌點

2018年03月17日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

搭乘大眾運輸工具有更省錢的方法！UUPON會員即日起可以到台北捷運全線悠遊卡加值機，使用機上兌點功能，每4點就可兌換1元悠遊卡儲值金，兌點沒有上限。

悠遊卡公司16日宣布，北捷全線站內悠遊卡加值機即日起提供直接「機上兌點」功能，只要將綁定UUPON的悠遊卡放置加值機上，點選「UUPON專區」，機台螢幕會自動顯示會員帳戶內的點數，即可依照需求選擇10元到300元悠遊卡儲值金兌換。

「4點UUPON點數，相當於1元悠遊卡儲值金。」悠遊卡公司說，不需要任何兌換手續費，也免去繁複操作流程，每位加入UUPON會員的悠遊卡持卡人，都可以透過捷運悠遊卡加值機「點點成金」，把點數換成免費悠遊卡儲值金，UUPON也與悠遊卡公司正積極規畫，未來將提供全台民眾更多元的服務平台。

台北市長柯文哲月初特地在捷運站體驗，將UUPON點數兌換悠遊卡儲值金，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具賺回饋省錢，UUPON也在官方臉書粉絲團舉辦活動，只要在活動PO文留言，模仿柯市長在悠遊卡加值機兌點換儲值金並按讚分享活動文章，就可參加抽獎活動，有機會獲得最高1200點UUPON點數，相當於300元的悠遊卡儲值金。

悠遊卡公司指出，結合「全台抗空汙天天嗶悠遊」活動，UUPON會員可於日常生活當中輕鬆集點，在2018年全年持悠遊卡搭乘包括捷運、公車、自行車、台鐵、高鐵、渡輪等大眾交通工具，可享每搭乘5次，就可累積1點，每周五搭乘再贈1點；持玉山悠遊聯名卡，只要每天搭乘1次就可直接獲得1點。

(中國時報)