南埔國小100歲 學生當導覽

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中國時報
／苗栗報導

坐落在南庄鄉飛燕山上的南埔國小，創校至今100年，為了迎接今年4月的百周年校慶，校方特地提前策畫一系列藝文展。每個學生都化身小小導覽員，有模有樣地解說自己的畫作，身為南埔國小校友的客家詩人邱一帆，也為母校寫首「飛燕南埔」，譜出南埔國小創校至今所累積的風情與美好。

16日首先登場的藝文展是由南埔國小全校80位學生共同展出自己的特色畫作。每位學生都化身小小導覽員，落落大方的解說自己的畫作。就讀5年甲班的黃郁婷同學說，全家人最喜歡窩在沙發上看八點檔，常在八點檔看到婚紗店的模樣，覺得穿上婚紗的女人是一生中最幸福的模樣，因此她希望有朝一日能當上婚紗設計師，看著每位女孩掛著幸福笑容，穿上他設計的婚紗。

校長林志章表示，雖然學校僅有80位學生，但每位學生都喜愛閱讀寫作，甚至在苗栗縣內國語日報的投稿量年年擠進前10名。閱讀能力是學生向上提升學習力的重要關鍵，不是為考試而閱讀，要讓閱讀成為生命中重要的資產，帶來滋養生命的力量。

身為南埔國小校友的客家詩人邱一帆，也為母校寫首「飛燕南埔」，他說，南埔國小被飛燕山圍繞，一望無盡的山脈連綿，還有一畝畝稻田收割後種植的繽紛花海，就像是美麗的織布，因此便將這美麗的景色譜出一首歌，讓南埔國小的師生共同唱出南埔的風情與美好。

(中國時報)

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