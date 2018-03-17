贗品跟真的一樣 原廠老闆嚇一跳

2018年03月17日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

62歲賴男與劉姓連襟涉販售仿冒日本藥王公司製造的SMARKEN、新肝寶精等9項保健商品，台中地檢署指揮保安警察第七總隊第三大隊等單位查緝，查獲25萬粒膠囊裸粒半成品及商品標籤，並驚動原廠社長來台親自鑑定，對這批超完美仿冒品深感驚訝。檢方聲押2人獲准，擴大追查中。

警方接獲民眾舉發，賴男對外宣稱可廉價代購日本知名藥廠「日本藥王製藥株式會社」產品，與自行前往日本購買無異。但產品色澤及外包裝、印刷細緻度疑與正品有所些差異，且價錢相差甚遠，民眾將產品寄回日本原廠檢驗，均檢出為贗品。

台中地檢署成立專案小組，指揮保七總隊第三大隊第二中隊、台中市調查處、台中市刑大偵七隊、食藥署及衛生局等單位長期監控，13日並至賴、劉住處、食品公司及印刷工廠等10處搜索，查獲25萬粒膠囊裸粒半成品，及仿冒的SMARKEN、新肝寶精、腦精、骨齒目、深海鮫、納豆精、健康胎美精等9項第二、三類醫藥品的數百張標籤貼紙、帳冊等證物。

警方當場封存並採樣、檢驗，避免流入市面。檢警調查，賴男先利用代購真品取信消費者後，再委託國內不知情的食品廠、印刷廠仿冒銷售。偵辦期間，日本方面藥廠負責人親自跨海來台協助調查，鑑定後開立鑑定報告書，證明為偽品，並對這批仿冒贗品感到驚訝。

(中國時報)