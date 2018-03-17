不再對權勢性需索沉默

2018年03月17日 04:10 中國時報 主筆室

美國「＃MeToo」（我也是）運動在許多國家引起效法，台灣漸漸也受到感染，繼高雄一名體操女選手向教育局陳情，指控曾遭到教練性侵，高雄地檢署啟動調查後，多個民間團體日前爆料，立法院至少有6位助理受到同僚性騷擾，其中並至少有2人因此離職，電視名嘴也跟進爆料，說自己曾被高層官員性騷。

前台北高等行政法院法官陳鴻斌因性騷擾法官助理，司法院職務法庭原先判處免職，再審卻改判罰薪1年、不需免職，各界一片譁然，連蔡英文總統都在臉書發文，感慨台灣社會離性別平等還有一段路要走。發起2010年「白玫瑰運動」的白玫瑰協會也有所回應，決定走上街頭，到司法院抗議！

女權運動於70年代達到高峰，女性爭取到職場與家庭生活許多的平等權力。半個世紀過去，曾高居世界權力第二位的美國前國務卿希拉蕊曾經感慨，職務再高，她的頭頂仍然是玻璃屋頂。情勢似乎出現轉機，2017年10月《紐約時報》揭露好萊塢重量級製作人哈維．溫斯坦多年來以權勢脅迫眾多女明星、女性工作人員性服務，很快在美國各界引發對性騷擾和性侵犯行為的「全國清算」，「＃MeToo」（我也是）運動蔚然成風，鼓勵了女性公開被侵犯的經歷，讓世人認知到這些行為的普遍性，並正視社會長期存在的性別議題。

「溫斯坦效應」也在其他國家發酵，如性醜聞導致3名英國官員辭職或停職；加拿大也有多名影劇界人士受到指控；普遍看好當選下屆總統的南韓忠清南道知事安熙正，在傳出性侵女祕書後，執政黨將安熙正除名，並向全體國民道歉，意味安熙正政治生涯的嘎然而止。

台灣的＃MeToo運動起步較晚，也已轟然展開，前述指控教練性侵的體操女選手就表示，是因為閱讀了美國女子體操隊性侵醜聞的相關報導後，心裡受到很大觸動，才決定公開自己不幸的遭遇。事發當時距今已過了15年，當時她還只是一位小學生，除了身體的傷害，實在難以想像這麼多年來，這位女選手心裡受到的創傷和折磨，是多麼深刻沉重。

對被害人來說，性侵害是十分痛苦且「非人性」的經驗；性騷擾也可能創傷心靈，然而，許多受害者考慮親人感受，或擔心社會觀感，甚至為保住工作而選擇隱忍，因此長期承受身心靈的創傷折磨。

例如，溫斯坦性傷害的時間橫跨30年之久，幾十名女性受到傷害，名單中甚至不乏安潔莉娜裘莉、葛妮斯．派特蘿等超級巨星，她們都選擇了隱忍；其實，有關溫斯坦的低劣行徑，好萊塢圈內早已有所風聞，若干電視節目或公開的活動中，也多少有人透露，然而，若非＃MeToo運動風起雲湧，形成了一股沛然莫禦的社會能量，溫斯坦的惡行真不知還要隱藏多久！

除了受害者出於恐懼的緘默之外，社會對這類事情宛如「諱疾忌醫」，甚至汙名化受害者，也使得性傷害受害者選擇隱匿；事情不公開，就無法讓做惡者得到必要的懲治，不但受害者得不到正義，更可能讓惡行一再重複。如美國脫口秀女王歐普拉所說的，受害者願意站出來非常重要，因為「真相就是最好的武器。」

＃MeToo運動的意義除了讓受害者知道自己並不孤單；另一方面，這也提醒社會，不可保持沉默，要選擇站在公理與正義的一方。

當然，要消除台灣性傷害的發生，不能只是倚靠一個舶來品的社會運動，更需要仰賴人心的覺醒，將性受傷除魅除汙，更要透過教育讓人們理解，正確的兩性平權觀對個人以及群體福祉非常重要。對抗權威、打破惡夜夢魘、卸除壓抑痛苦，絕不只是「暗夜倖存者」的責任，而是所有人的共同使命，當善良的力量擊潰邪惡，男人和女人都將受惠。

相關法律的確實執行，也是建構性別友善社會的必要工作，這是台灣迫切需要努力的地方，有賴執法者拿出更多的同理心與正義感，因為這些受害的人也可能是你我的兄弟姊妹。期望有一天，人們不再對各行各業權勢性需索的「潛規則」沉默，不再有孱弱無助的性受害者獨自在幽暗的角落顫抖，不再有人需要含淚含恨標幟「＃MeToo」！

(中國時報)