官場現形記

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中國時報
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環保署副署長詹順貴基於「法律信仰」，投下關鍵支持的一票，硬是讓深澳燃煤電廠環評過關；北農休市3天造成菜價崩跌，總經理吳音寧神穩多日，才一副委屈模樣現身。詹、吳兩人危機處理模式，一個硬拗、一個裝無辜，真是精彩絕倫的官場現形記！

昔日環保鬥士詹順貴律師，身在官場愈來愈懂得說官話，那關鍵一票叫昔日戰友都傻眼，藍委火力全開，要求下台。詹順貴倒是一派正經回應，「個人的理念不能凌駕法律，必須在法律框架上實現理念」。

理念與法律的確會有衝突，尤其不同身分、扮演不同角色，衝突性就會更高。律師出身的詹順貴果然邏輯思考清晰、辯才無礙，當他還是環保鬥士、律師身分時，為了理念不惜衝撞法律規範，如今以「理念不能凌駕法律」為己辯護，印證換了位置就換腦袋。

相較詹順貴的高調詭辯，吳音寧文青式治理北農，搞不清楚營業成長率無所謂，看不懂財報沒關係，連3休搞得菜價大亂也不關她的事，被逼到現身就睜大眼，緊抓著力挺她的農委會副主委陳吉仲，把市府長官晾在一旁。

身兼北農董事長的副市長陳景峻，為了吳音寧成了神隱少女，氣得撂話「要拿權力，就說是總經理制；要講責任，就是董事長制」，上周更乾脆向柯文哲市長提辭呈。不過，一切紛擾都撼動不了吳音寧的總經理寶座，因她有總統府資政父親吳晟當靠山，即使被嘲諷年領250萬「超高薪實習生」，又何妨？

從職場角度評斷，詹順貴與吳音寧是成功典範。這年頭當官與掌權，施政理念不重要、經營專業也擺一邊，最重要的是政治認識要正確、關係要到位，保證穩居高薪職位。只是這種成功模式，不該是有為年輕人應效法的作為。

(中國時報)

不再對權勢性需索沉默 景觀圍籬的綠色奇蹟

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