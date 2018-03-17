2018年03月17日 04:10 中國時報 卓亞雄

我們的總統府有創意，別抹煞；小英總統還能有創意，應該高興，表示台灣活力泉湧。小英打算在總統府周邊加設欄杆，修築「景觀圍籬」，請注意是「景觀」喔！台灣近兩年觀光冰封，想必是政府高層也認為必須有新點子吸引外來客吧，所以總統府這次不在乎把莊嚴、尊貴豁出去，提出觀光新點子，怎麼能不給點掌聲！

總統府的景觀圍籬會引起環境的負面評論應該可預知，行政院政務委員張景森就是學這一塊的，豈會不知？儘管官方說是為了維安，由國安團隊提出的建議，但小英總統會同意這樣的作法，如果不是她心裡沒有安全感，至少也是對自己施政的心虛吧。

之前網友說的「台北拒馬大展」可不是笑話，那是因《勞基法》踐踏民意強行闖關的場景；勞動部前的拒馬，換個角度看，也可當它是裝置藝術，民眾就苦中作樂吧。

之前勞動部前有好幾排拒馬，立法院隨時都有鐵刺拒馬，行政院也三不五時放上拒馬蛇籠，現在連總統府前都要設景觀圍籬，很想問，政府在怕什麼？人民猛如虎嗎？有必要以拒馬圍城嗎？這是什麼樣的政府與民眾定位？

不過換個角度，也可以釋然，如此以《台北拒馬大展》示眾不也是觀光賣點？不過小英官邸前也擺上拒馬，那到底是官邸？還是看起來像法國的巴士底監獄？

台北拒馬滿城，包括總統府在內，其實也沒那麼糟，民眾習慣就好。天下有的是化腐朽為神奇的案例，難道我們不能發揮創意，在小英領軍下，開創綠色執政的觀光新景觀？

試想，美國華府白宮旁的賓夕凡尼亞大道上有拒馬嗎？民眾和觀光客想走多近就走多近。英國首相府唐寧街10號、西敏寺有圍籬嗎？法國巴黎的艾麗榭宮、日本中央政府的所在地霞關、皇居有重兵部署，禁止「閒雜人等」親近嗎？好像都沒有，這些政府重地都歡迎大家來看，甚至是個景點，吸引觀光客的重要賣點。

就此來看，台灣有潛力。未來在總統府前裝圍籬，還有總統官邸、立法院、行政院、勞動部前，到處都是拒馬、圍籬高聳，東歐的共產國家景觀已經蕭條，竟然可在台灣重現，這不是足以吸引觀光客的奇特景觀嗎？

觀光局之前那一套已沒什麼賣點了，叫觀光客來台灣，想看山水的去太魯閣，想看文物的去故宮，都對，但都過時了，這些行銷太久了，需要新的賣點。而且在陸客來台大減之下，必須在「人次」的數字上衝刺，這需要新突破。

「拒馬大展」會是台灣新賣點，如果這樣，14年前319槍擊事件的「2顆子彈」也有賣點，好多老外朋友問過我，「這樣阿扁也可以當總統？」觀光局如果真要業績，不在乎手段，也可以考慮這個點子。

滿城拒馬是拚觀光的點子，還是台灣民主的一個印記？總統府的圍籬是景觀，還是隔絕人民的象徵？小英總統可以再想想吧。

(中國時報)