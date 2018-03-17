反制惠台 只會加速出走

2018年03月17日 04:10 中國時報 陳建仲

民進黨政府針對大陸國台辦日前宣布的「惠台31項措施」，16日如臨大敵，由副閣揆施俊吉召集相關部會逐項提出質疑，並提出「8大強台策略」作為因應對策。然而這個被民進黨自家立委催討出來、吐槽國台辦的方案，反而對比出民進黨在重點貶抑對岸措施之後，所謂的「8大強台策略」只是既有政策的拼湊版，與其斤斤計較「惠台」用字，不如正視問題，調整施政心態。

此次對岸的31項惠台措施，範圍涵蓋高教科研、影視、出版與醫療產業等，其中雖然有多項是大陸已經實施但成效尚不顯著的政策，但主體是單方面對我開放「兩岸服貿協議」中的主要內容，並加碼擴大對一般台胞取得國民待遇的「大禮包」。大陸官媒強調這次惠台措施「開放力度之大、範圍之廣、涉及部門之多，前所未有」。同時，為避免被綠營批評「兩岸買辦」，開放政策直指台灣各階層百姓，希望大量引進台灣人才以創造雙贏效果。

施俊吉在記者會表示，大陸發布的31項「對台措施」，在本質上名為「惠台」，實則「利中」，目的是想從台灣引進技術資本與人才，協助中國大陸經濟發展遭遇的困難。由此可見，此次各部會匯整的強台策略，基本上是從否定對岸方案的立場出發，再加上現行相關政策的補充說明，雖也有一些開放及獎勵措施以留住人才，但面對惠台31條的磁吸效應，8大強台策略恐仍無法強力挽留台灣產業和人才西進的潮流。

過去，李登輝和陳水扁執政時期，強調要對大陸「戒急用忍」，用盡心力勸阻台商不要去大陸投資。然而，近20年來，兩岸經貿垂直和水平的整合更甚以往，如果不是對大陸出口每年近700億美元順差的挹注，台灣早已陷入貿易逆差的困境。蔡政府上台後，延續李、扁路線要求台灣脫離大陸市場外，面對新的惠台政策，更企圖擴張法律解釋，從嚴管制兩岸人才交流，要對人「戒急用忍」。

即使民進黨政府拒稱惠台，但對岸這31項措施實際已在台灣各類專職人員、學生間產生強烈的磁吸效應。不僅專業人才掀起新一波前進大陸熱、大學老師們計畫轉職，連帶今年大學學測頂標的準大學生改赴大陸報考人數也大幅激增。畢竟大陸巨大的市場和機會，是無法光靠政治話術吐嘈，就能擋下產業和人才前進大陸的腳步。

無可否認，對岸過去的利台政策常有執行打折扣，或政策無法貫徹的情形，此次我方對「惠台措施」「全身體檢」後，有利於讓「統戰」的意味降到最低，也形同反向對國台辦施壓；但如果惠台方案徹底落實，有利台胞在大陸發展，反而會加速國人出走，我方的反制作為形同雙面刃。

此次行政院提出的壯台4大方向、8大強台策略雖然立意良善，但兩岸經濟規模差距實在太大，只有合理地應對兩岸經貿合作，才能達到壯台固本；但民進黨硬要和大陸切割，不但事倍功半，產業和人才出走恐怕只會加速。（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)