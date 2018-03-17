詹順貴掌摑了詹順貴

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中國時報

「環保署一直都在保護經濟發展，而非保護環境，忘了自己的角色。」這是環保署副署長詹順貴，在2015年9月8日以「環保律師」身分說的一句名言。

而今天的詹順貴，狠狠地打了3年前的詹順貴一個耳光；今天的詹順貴，成了他3年前唾棄的那個「忘了自己角色」的人，他代表的環保署，成了3年前他指責的那個「保護經濟發展，而非保護環境」的環保署。

在馬政府時期擱置的深澳燃煤發電廠計畫，蔡政府時代死灰復燃，在詹順貴投下「關鍵一票」之後，以9:8環評通過，但若扣掉6位官方代表，實際的票數為3:8，可見新建燃煤發電廠，除了官方代表以外的民間專家都期期以為不可。

為什麼呢？我還是要引還是「環保律師」的詹順貴的說法，「經濟發展的核心目的，是要讓人民過得好。而如果沒有乾淨的空氣，乾淨的水，以及乾淨無毒的食材，一切都將是空談。」；「北京明確規定將於2017年全面關閉當地燃煤電廠，並於2020年徹底全區禁燒石油焦與煤。如果北京市都可以，為什麼雲林、台中不能呢？」；「燃煤產生的空氣汙染物危害環境，也直接傷害人的健康，應逐年減量使用。」

我很好奇，當今天詹順貴溫習了昨天詹順貴的這些話後，會不會有一種到底哪一個是真的詹順貴的疑惑？又或者，這些疑惑根本就是多餘的，真正的「詹順貴」其實從沒改變，從頭到尾，他就只是民進黨的權力同路人，過去抗爭燃煤，是為了民進黨跟自己的權力，今天也是同樣的目標，其實他「始終如一」。

甚至，可以這麼說，這一路走來，和權力同路的始終如一，又豈只有詹順貴？

不妨回顧林佳龍市長過去的談話吧：「台中電廠所造成的PM2.5增加全台年均值2.19微克/立方公尺，增加台灣全死因約500人，每年造成117億元的社會成本。」若把林佳龍的標準用在深澳電廠上，即使用台電最保守的評估，新北市PM2.5濃度日均值將增加1.933微克，台北市有1.733微克、桃園市0.989微克。

那麼依「林佳龍公式」，新北、台北、桃園因此增加的全死因分別是74人、45人、21人。但中興大學環工所教授莊秉潔的空汙模擬結果是台電的3倍以上。換言之，上開的人數還要再增加幾倍。

最後，詹順貴事後一席「個人不支持燃煤電廠」的發言，展現的是「既要找小三，又要貞節牌坊」的厚顏。但厚顏又如何？人民啊！在「詹順貴們」拿到權力後，你能拿「詹順貴們」如何呢？（作者為前總統府副秘書長）

(中國時報)

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