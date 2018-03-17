2018年03月17日 04:10 中國時報 辛澎祥

日前大陸公布了31項惠台措施，其中對台灣影視文創產業所帶來的利多，可說是空前可觀。行政院也在3月16日提出因應策略，其中在影視產業發展方面，包括已施行年餘的推動獎補助暨投融資強化影視產業發展的政策，還設計了由國發基金匡列60億元進行影視文化內容產業的投資項目，並計畫成立尚賴立法院同意的文化內容策進院新機構，來整合跨領域資源的作業等，但似緩不濟急。

事實上，就算沒有大陸的影視惠台政策，台灣產業界也期待政府能有所政策作為，協助已經是一灘死水的影視產業，有個起死回生的機會與動力。

多位影視業界大老及公協會負責人在惠台政策頒布後，心情起浮不定，喜憂參半，他們對兩岸政策領導機構公開呼籲，籲請大陸方在惠台措施頒布的同時，也要提出相關配套措施與施行細則，讓台灣影視製作團隊與個人能實質受惠。

大陸惠台影視政策對台灣影視製作與文化產業的確帶來短暫的快感，而政府也在16日提出強台策略因應。但兩岸政策之間充滿了政治對話。對追求自由創作的影視文化人來說，在兩岸市場尋求創作生機時，不受政治干擾為最大期望，政府主管當局是要順應業者所求而積極開路闢徑，挹注活水，還是任隨影視業者不絕於途迎向大陸市場，自絕產業命脈？大陸惠台31條正是檢驗蔡政府誠意與具體對策落實的重要關鍵。（作者為資深媒體人）

(中國時報)