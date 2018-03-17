象鼻岩、茶壺山 祕境爆紅

2018年03月17日 04:10 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

茶壺山能一覽金瓜石地區美景，是熱門登山健行路線之一。（林縉明翻攝）

全台美境大票選

新北市瑞芳深澳漁港旁的象鼻岩，因外型獨特且佇立在海邊，隨著人潮逐漸增加，讓祕境瞬間變成爆紅景點。同在瑞芳區的茶壺山步道，攻頂可眺望金瓜石景色，天氣好還能看到北方三島、陰陽海，兩處都是瑞芳旅遊祕境景點。

似象踏浪 伸鼻喝水

位於深澳漁港旁象鼻岩，外型像是踏在浪上巨象，用長長的鼻子喝水，相當壯觀；欲前往象鼻岩者，須先沿岸邊走一段路，沿途因海浪拍打，路面濕滑且部分路段較陡，不算好走，步行約10分鐘即可抵達。

瑞芳區長陳奇正表示，象鼻岩是因海蝕所形成自然景觀，過去因位在海巡駐守範圍，沒有對外開放，鮮少人知，被列為台灣祕境，直到10餘年前部隊撤離開放參觀，自然景觀受到外接注目，讓象鼻岩瞬間變成熱門景點，連外籍觀光客都慕名前來朝聖，也可搭船或划獨木舟，從海上欣賞不同面貌的象鼻岩。

形如茶壺 適合登山

此外，茶壺山外型因像茶壺得名，又因形似無耳茶壺，又名無耳茶壺山，標高約580公尺，高度僅次於基隆山，步道全長約4.5公里，來回約需花2小時，沿途算是平順不陡峭，老少咸宜，不論平日、假日都吸引不少登山族前往健行。

陳奇正說，茶壺山從不同角度看，形態有所不同，有人說像茶壺，有人覺得像獅子，步道設有景觀平台，可以透過各種視野拍攝美景，尤其攻頂後景色更是優美，還能夠遠眺棉花嶼、彭佳嶼、花瓶嶼等北方三島以及整個金瓜石地區。

由於假日人潮眾多，瑞芳區公所建議遊客搭乘台鐵至基隆或瑞芳站下車，轉乘基隆客運金瓜石線，也可選擇從捷運板南線忠孝復興站搭乘1062路公車至黃金博物館或勸濟堂站。

自行開車者，行駛國道一號接62快速道路下瑞芳後右轉102縣道續行可抵九份，再由隔頂轉入北34鄉道開往金瓜石勸濟堂，即可抵達茶壺山步道及停車場。

(中國時報)