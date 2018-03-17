天然斷崖奇景 峭壁險峻壯麗

2018年03月17日 04:10 中國時報 張穎齊 、 李忠一 、 許家寧 ╱綜合報導 ╱綜合報導

基隆嶼。（張穎齊攝）

林美石磐步道。（羅東林管處提供）

全台美境大票選

基宜花有大台北後花園之稱，基隆嶼是日據時期的基隆八景之一，又稱為「杙峰聳翠」，島上有將近100多種植物及野鳥等自然生態，有「台灣的龍珠」美稱。從基隆、東北角海岸線都可看到她的面貌。

台灣龍珠 自然生態豐富

海底火山噴發形成的基隆嶼，本身是就一塊岩漿遇海水凝固而成的「火成岩」，在海浪及海風不斷的沖刷下，形成特別的斷崖海岸景觀，島嶼的四周皆為峭壁，幾無平地，並有許多的海蝕洞穴與岩礁，也有「火山地質公園」的美稱。

島上植被方面相當豐富，大多數為榕樹，並有野百合、金花石蒜、石板菜、女貞、防葵、萬年松、木槿等植物。目前基隆市政府逐步復育百合、金花石蒜，4、5月為百合花季，8、9月則為金花石蒜花季，每年都吸引超過7萬人次觀光客前往，目前因為碼頭破損封島3年多，市府預計今年夏天完工重啟，讓民眾再次一睹風華。

林美石磐步道 景致宜人

來到宜蘭縣礁溪鄉，林美石磐步道被當地人視為祕境，全長約1.7公里，步道雖然不長，但有數段起伏溪床路面，經整建後已成為舒適、安全的行走空間，是一處適合親子同行的步道，蒼林流水景致是步道旁最常見的景觀。

臨海第一高峰 令人屏息

往東部走，名列台灣十大天然奇景的花蓮清水斷崖，由標高2408公尺的清水山群峰呈90度角直插入太平洋，氣勢雄偉，不但是台灣臨海第一高峰，也是全球罕見的臨海大斷崖，昔日太魯閣族行經懸崖，必相互呼告提醒腳下安全，險峻程度令遊客屏息讚嘆。

蘇花海岸歷經多次板塊碰撞與隱沒作用，造就斷層崖壁、三角洲、溪谷及海岸等豐富特殊地質地形景觀，構成斷崖的岩石主要是綠色片岩、片麻岩和大理石所組成，其岩性質地較不易風化崩落，形成幾近垂直且與800公尺巨大高差的清水斷崖。

(中國時報)