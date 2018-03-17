金城機廠動土 200地主抗議

2018年03月17日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市政府與台北市政府16日舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮，由新北市長朱立倫、台北市副市長林欽榮主持，會場外有地主不滿收購價格過低，號召近200人抗議，朱立倫與林欽榮致詞時均允諾，「在法令合理的範圍內，給予地主最大補償！」

不願成為美河市翻版

金城機廠CQ870區段標為萬大線第一期最後一個發包工程，總經費105.8億元，台北市捷運局目前已完成約50％的土地面積，採用協議價購方式徵收，尚有一半地主對原本農業區和保護區的土地徵收價格認為不合理。

地主不滿收購價格過低，16日上午9時許即號召近200人在會場外舉白布條、標語抗議，他們不時呼喊口號，痛批市府收購過程草率，明顯違憲。自救會長江鴻壽表示，聯開案是個騙局，地主根本無法獲得合理利益，宛如美河市翻版。

鼓勵地主加入聯開案

朱立倫表示，地主們為了權益抗議爭取可以理解，捷運建設對地方而言相當重要，三環三線一條一條在興建、一條一條要實現，日前與行政院長賴清德溝通，他也非常了解地方的需求。

朱立倫指出，金城機廠本身及聯開案對於周邊發展是正面的，他鼓勵地主，不要領現金，加入聯開案，將來會更有價值及發展，這也是給地主的另一個選擇。市議員邱烽堯表示，期盼市府本著照顧市民的心態多多溝通，不要讓地主權益受損。

雙北允諾給最大補償

朱立倫強調，萬大線、環狀線、汐止民生線對大台北地區發展重要，金城機廠CQ870區段標包括金城機廠的設置及聯開計畫，關係整體捷運工程運作與發展，要拜託交通部盡快核定萬大線二期，也希望汐止民生線能早日完成環評，才能趕快施工。

新北市捷運工程局表示，完工通車後，可在中正紀念堂站與既有的淡水信義線、松山新店線銜接，在中和站與即將通車的環狀線銜接，可有效疏解民眾旅運交通時間與成本，預估每日運量可達24.7萬人次。

(中國時報)