花監收容人 變街頭藝人重生

2018年03月17日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

阿黎年少輕狂接觸毒品、搶劫進監服刑，期間經歷假釋再犯，刑期加重，連最親近的家人都放棄他；而今，36歲的阿黎在獄中學習作畫，一筆一畫重建自己，有望在今年聲請假釋。他說，學畫讓家人重新接受他，出去後要在家鄉開個藝術工作室，展開新的人生。

花蓮縣文化局與花蓮監獄合作辦理「街頭藝人許可審查」，連續2年為收容人開設證照檢定舞台，共有16組收容人參與動態舞蹈、音樂演出及靜態的書法、蔬果雕刻、烙燒等才藝，一天評選總計產出13組合格街頭藝人。

1天產出13組合格者

阿黎服刑15年6個月，服刑期間接觸繪畫，從素描基本功開始學起，進階到工筆素描、簡筆素描及噴漆畫、油畫等，在素描的基礎下他再進階烙畫，每一次下筆都小心翼翼，他說，作畫讓他沉澱心靈，專心在每一次下筆。

「不會再犯了！」阿黎堅定地說，因為作畫讓爸媽重新接納他，現在家中擺滿了他的作品，今年順利出去後，要回到苗栗家鄉開一間藝術工作室。

35歲的阿揚是這次唯一以「揚琴」報名的受刑人，5年前來到花監，看到塵封在國樂社的揚琴，抱著好奇的心嘗試，他說，由於揚琴太冷門，連指導老師都找不到，就買教材自學，連繁體版的書籍都沒有，一邊學簡體字，一邊學樂理，意外開啟他與揚琴特別的緣分。

藝術治療 教化有成

家人得知他開始學揚琴才告訴他，父親曾是揚琴好手，才在他的名字中取了「揚」，因他出生沒多久父親就離世，這也成了家中不太提起的往事。阿揚堅信自己有揚琴基因，也說，父親留下了最榮耀的象徵在他身上，他不可以漏氣，未來也想以此維生。

花監典獄長葛煌明說，藝術治療是今年來矯正機關著重的教化活動之一，藉以撫慰情緒，透過街頭藝人證照審查，讓受容人不浪費在獄中的時間，為自己出監拚出好的出路。

(中國時報)