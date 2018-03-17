花東縱谷溫泉季 每月抽好康

花東縱谷國家風景區管理處於16日啟動「花東縱谷四神湯溫泉季」系列活動，推出各種優惠好康吸引全台民眾到花東玩。（楊漢聲翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處16日舉辦「花東縱谷四神湯溫泉季」系列活動，邀請縱谷地區農會、部落及商家於公園前設攤，由瑞穗富源社區學生組成的拔仔庄鼓隊「齊天戰鼓」表演揭開序幕，現場並發放特色市集美食券，只要民眾於現場填寫問券或與Cosplay表演者完成闖關遊戲，即贈送美食券1張。

除熱鬧市集外，縱管處還邀請玉里鎮知名薩克斯風演奏者邱玉林，及贏得「正聲中時公益之星」校園歌唱選拔賽全國冠軍歌手詹呂理傑表演，另交通部觀光局超級任務組「喔熊」組長也將親臨現場，一起為花蓮觀光加油打氣。

縱管處長林維玲表示，為能吸引更多民眾親臨花東體驗溫泉旅遊，縱管處推出一系列「四神湯專案」，包含限量1000張2300元起的「住宿好康1+1雙人平日住宿券」，及花東溫泉旅遊每月抽抽樂活動。

她說，只要於活動期間至各溫泉區配合的業者或店家消費滿500元，即可獲得摸彩券參加抽獎，活動時間即日起至6月30日止，每月15日辦理抽獎，每月抽出10名幸運得主，活動當天將抽出2月幸運民眾，中獎名單將公布縱管處官網、臉書粉絲團及果果旅行社網站。

林維玲強調，這次活動特別結合航空公司，推出超值優惠4999元的「溫泉美食嘉年華套裝行程3日遊」，以及知本溫泉區超值遊程規畫，溫泉美食嘉年華套裝行程3日遊優惠方案，邀民眾一同逍遙花東縱谷也到各溫泉區來趟泡湯養生之旅。

(中國時報)

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