宜蘭市長選戰 國民黨傳換將

2018年03月17日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

年底宜蘭市長選戰國民黨人選再傳變化，原本已敲定要徵召前宜蘭縣政府教育處長、現任華梵大學哲學系主任呂健吉挑戰尋求連任的江聰淵，但縣黨部的提名策略小組日前召開會議，突然決定要改徵召去年底從警界退休的前宜蘭縣警察局保防科股長張森霖；張森霖對此表示，目前還沒定案，至於原本點頭接受徵召參選的呂健吉則說，黨要決定改變徵召人選，他沒有意見，對於參選一事個人並不勉強。

年底宜蘭市長選戰，由於民進黨籍尋求連任的江聰淵政績亮眼，堪稱政通人和，國民黨方面遲遲推派不出人選，並瀰漫怯戰的氣氛，一度傳出南門里長兼市黨部主委林承蔡、文化里長陳志鴻有意爭取參選，但在農曆過年前敲定要徵召呂健吉出戰，本報也獨家披露此一訊息。

不料正當呂健吉在積極籌備參選事宜、印製參選名片以及規畫懸掛大型形象看板之際，縣黨部突然又改變想法，要改徵召剛從警界退休的張森霖，呂健吉也承認這兩天確有黨內人士「暗示」他要更換人選。

對於是否將代表藍營參選宜蘭市長，張森霖說卻實有人向他徵詢過意見，但至今縣委員會也尚未開會決定，因此是否真的會徵召他也不確定，可能也只是先放出風聲「試水溫」，而他也向縣黨部表明態度，除非真的沒有其他人選，以及委員們一致通過，他才有可能點頭答應參選。

(中國時報)