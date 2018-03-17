自造中心啟用 科技教育升級

2018年03月17日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市首座自造教育及科技中心16日下午在安樂高中正式啟用，基隆市長林右昌出席啟用典禮，現場體驗學子設計的DIY程式，林右昌表示，未來希望透過自造中心，培養基隆學子自我學習的核心能力。

林右昌表示，自造實驗室是為了基隆市所有高中同學所設立，現在的同學所身處的是一個人類科技爆炸性發展的時代，每個人隨身攜帶的智慧型手機，問世不過10年左右，但包括很多學習資訊的取得，都可以透過手機立即上網查到，不懂的事只要「問Google大神」就好。

林右昌也強調，自造教育將會是未來人才最重要的競爭力，他常說「科技興國」，所以非常支持科學教育，希望能夠在基隆市更加努力；雖然現在很容易得到各種資訊，但是「如何培養同學自我學習、自我探索，自我尋求以及解決問題」才是真正核心能力，而這也是現在教育的核心理念。

教育處指出，目前全台已經成立22座自造教育中心，基隆市獲得教育部補助500萬元，在安樂區成立基隆市首座自造教育中心，未來將會積極培訓國民中小學師資，讓有意在校園實施創新課程的教師充實增能，並且以設備漂移模式支持有志發展自造課程的學校，同時也會安排各種體驗課程，讓學生嘗試不同的學習模式。

另成立高中自造實驗室，將針對未來新課綱實施，協助教師進行自造課程設計，研發特色選修課程與跨領域專題課程，培養師生運用數位自造科技的能力，未來也將數位自造科技應用體驗引導社群民眾一起體驗。

(中國時報)