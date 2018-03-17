萬金石周日開跑 健腳集合

2018年03月17日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

全台首場銀標籤賽事「2018萬金石馬拉松」18日登場，日本跑者川內優輝、肯亞最強選手科依克與台灣周庭印、朱盈穎等40餘名國際菁英好手將同場較勁。

新北市體育處指出，萬金石馬拉松在2017年底由國際田總銅標籤升級銀標籤認證，本次比賽是台灣第一場銀標籤賽事，共有33國447位外籍選手參加，其中超過40位國內外菁英好手參賽，包括二度來台參加萬金石並在福岡馬獲MGC選手權的川內優輝，馬拉松賽事常勝軍肯亞、衣索比亞等國好手。

台灣周庭印及近來火紅的馬拉松女冠王朱盈穎都將參賽，其中朱盈穎已拿下台北馬、高馬冠軍，是否能拿下萬金石冠軍，各界相當期待，朱盈穎說，會用平常心去面對比賽，但還是希望能夠突破自己以往成績。

市府16日舉行萬金石博覽會開幕與選手歡迎會，副市長呂衛青與國際田總觀察員Tracy Sundlun與所有外國選手，一起拿起毛筆在紙上寫上「2018新北市萬金石馬拉松」、「讚」字句，先以手會友，等周日再用雙腳一拚高下。

呂衛青表示，萬金石不僅是台灣的馬拉松，更是「全世界」的馬拉松，獲得國際田總銀標籤認證後，也將持續提升萬金石馬拉松的舉辦規格，往金標邁進，歡迎所有國內外跑友一起來挑戰萬金石馬拉松。

(中國時報)