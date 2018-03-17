千條染布 讓基隆港變彩色

2018年03月17日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆在地藝術家李奇鴻，藉由工作坊指導民眾用染布創作「Color Keelung」，1000件作品將以公共裝置藝術型式，30日起圍繞整個海洋廣場展出，屆時繽紛多彩的彩旗將迎風招展，把基隆港妝點得更美麗。

李奇鴻今年36歲，清華大學藝術與設計學系碩士畢業後，曾在母校任教一段時日，2年前回到故鄉基隆，致力社區營造與藝術課程推廣。

李奇鴻表示，下個月基隆童話藝術節將到來，過去多是由在地學子自行彩繪魚旗懸掛於港口；今年他做了不一樣的嘗試，特別設計「Color Keelung」，外型仍仿照魚旗，以染布為材料，透過各異的紮染手法，呈現多元繽紛的紋樣，再將染布依顏色分類，拼合成一條大型色譜。

近日李奇鴻在陽明海洋文化藝術館開設工作坊，指導民眾和遊客創作彩色染布完成「Color Keelung」，預計創作出1000條「Color Keelung」，3月30日至4月30日在海洋廣場展出1個月。

「基隆港百年發展演進，堆疊出現今的容貌。每一段於此發生的歷史，猶如一張豐富這座城市色彩的色票。歷史的不斷譜寫、色票的遞嬗累積，拼構出絢爛的港邊色譜。」這也是李奇鴻創作「Color Keelung」公共裝置藝術地的創作理念。

李奇鴻說，未來展覽結束後，會將作品回收製作成飲料杯提袋，發送至基隆各處咖啡、飲料店，免費提供民眾使用，讓色譜以貼近生活的形式、穿梭四竄於城市之中。

(中國時報)