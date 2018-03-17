蕭薔 把媽媽當情人

蕭薔認為孝順最重要的部分，在於設法讓彼此都快樂。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪
蕭薔（左）對待母親的方式盡是疼愛。
林瑞陽（右起）、蕭薔、陳德容、劉德凱曾演出瓊瑤原著改編的連續劇《一簾幽夢》。（資料照片）

蕭薔女人味十足、外型清瘦婉約，在蕭媽媽生前總扮演男孩子角色，她形容：「媽媽端莊靦腆，我對她就像是男孩子在追求女孩子那般，就是想要討她歡心，隨時注意她的情緒，她想去哪裡、想聽什麼話，我都會盡量去做。」有時候虧一下蕭媽媽身材好、有時候說些甜蜜的話，呵護母親的方式如情侶般甜膩。

蕭薔接受「2018旺旺孝親」活動專訪，聊到2年半前某日，她正在替罹患輸尿管上皮癌的蕭媽媽擦澡，那是母女倆最後一次親密的互動，蕭媽媽最終因多重器官衰竭躺在她的懷裡辭世，享壽73歲。

辦基金會助人

母親的大愛是蕭薔的楷模，促使她在921大地震那年創立「珍世美學慈善基金會」，往後每年盡力捐出100萬，而就在蕭媽媽病逝的那一年，基金會獲得第一筆善款，她忍不住思念的眼淚潰堤說：「第一筆善款來自我的母親，希望基金會可以幫助更多的人，因為這是我們想做的，我會一直做下去。」日前花蓮大地震，她便以基金會的名義捐出100萬。

亡母點滴在心

蕭薔記得蕭媽媽的點點滴滴，幾年前網路開始興起，網路八卦新聞如野火燎原，那時她被爆料鼻子整形，心情沮喪，結果蕭媽媽竟看著她的側臉說：「好像真的是整出來的。」讓她一下子破涕為笑，還有一次是爆出跟某導演的不實緋聞，蕭媽媽也告訴她：「只有蒼蠅才沾糞，妳不是蒼蠅，就算人家拿糞潑妳，髒的也是糞而已。」

蕭薔也記得蕭媽媽生前的喜好，她說：「我曾經問過媽媽喜歡吃什麼，結果她竟然說不出來，只知道爸爸喜歡吃什麼，哥哥跟我喜歡吃什麼，這就是母親吧。」她後來才發覺媽媽喜歡吃海鮮，喜歡整理園藝，所以可以在蕭薔的社群網站上看到不少花木，那都是她想念媽媽時的心靈寄託。

家人少有口角

蕭薔從事演藝工作多年，與家人聚少離多，叮嚀大家要及時行孝，「我覺得『順』等於『孝』，但我們還是要給父母好的建議，像我爸爸以前吃東西快，天氣冷不穿襪子，可我還是要不厭其煩地叮囑他，陪伴不是每個人都能做到的，但噓寒問暖一定要做到。」她認為孝順的原意就是讓彼此都快樂，「我們家人很少有口角，大家都是想為對方好，誰更堅持就尊重誰。」

(中國時報)

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