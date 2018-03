2018年03月17日 04:10 中國時報 李承陽 報導

李玉璽為電影《有一種喜歡》全新創作主題曲〈This is how we said goodbye〉,採抒情搖滾風,由他和樂團成員共同編曲,透過鋼琴鋪陳、電吉他獨奏,再加上似念似唱的對白,感染力十足,他將這百分之百原創作品,獻給永遠活在青春裡的人。

昨公布主題曲MV,開頭以口白:「一首歌開始卻是故事的結束。」詮釋在曲終人散後徒留無盡殘念,和來不及說出口的道別。MV畫面時而彩色時而黑白,只見李玉璽周旋於畢書盡、王宇兒、林映唯、李劭婕之間,拿感情來打賭,也把青春當賭注。

李玉璽在電影裡飾演花心撩妹男神,女主角王宇兒表示,生命中確實遇過這樣的男孩子,「對方是個異性緣很好的人,但是他一直都對我很照顧,我們也保持若有似無的曖昧,有時候覺得他很喜歡我,有時候又覺得不是,但後來對方消失了!」

(中國時報)