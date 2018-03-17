GLAY今攻蛋 五月天幫腔

粉絲塞爆機場迎GLAY抵台，成員們以一貫謙虛之姿頻頻感謝。（蘇蔓攝）

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中國時報
報導溫博鈞

「日本搖滾天團」GLAY今晚將在台北小巨蛋舉辦演唱會，16日抵台為演唱會作準備，一出場就讓機場300名粉絲瘋狂尖叫。成員輪流以中文跟大家問好，主唱TERU先說：「你好，我們是GLAY！」吉他手TAKURO也以中文：「謝謝大家！」感謝歌迷的支持。

為一睹偶像風采，歌迷早早在松山機場等候，且人數不斷增加，並準備了各種橫幅、手牌等迎接偶像，其中有位喜歡GLAY已久的鐵粉更穿婚紗向偶像「求婚」，高舉「請跟我結婚」日文與英文「娶我」手牌，成功吸引GLAY的注意。GLAY說：「能再來台灣開唱，並站上小巨蛋，謝謝媒體和歌迷支持。」

承諾獻出最棒演出

GLAY成員們展現親民的一面，貼心舉動不斷吸引大批忠實歌迷跟隨，短短的路程走了5分鐘才走到車上，歌迷更把握機會要求簽名握手。

由於小巨蛋管控歌手演出振動分貝不能超過63分貝，記者也教了他們實用的台語，呼籲歌迷看演唱會時「毋湯跳」（台語：不要跳）。

適逢成軍30年，GLAY承諾將在演唱會上帶來最棒的演出回饋歌迷。與GLAY從2001年的「GLAY EXPO」開始至今累積17年友誼的五月天當然不會錯過這一夜，正忙著「人生無限公司」巡演的他們，排除萬難力挺好友，擔任演唱會嘉賓，天團加天團的威力勢必讓粉絲們深受感動。

(中國時報)

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