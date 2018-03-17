台北3C大展開跑 4K電視狂下殺

奇美家電總經理余泯樂推薦自家98吋的4K電視。（羅永銘攝）

友善列印
中國時報
報導
CHIMEI奇美U700系列98吋大4K聯網液晶顯示器，68萬8000元，送價值9288元智能淨化空氣清淨機。（羅永銘攝）
Panasonic 日本製電冰箱NR-F603HX-W，定價8萬4900元，現場另享優惠價，詳情請至攤位詢問。（Panasonic提供）
LG SUPER UHD TV 55型電視，原價5萬9900元，現場特惠價3萬9900元。（LG提供）
kolin歌林移動式空調，原價1萬900元，現場福利品自助價6900元。（kolin歌林提供）

台北電器空調3C影音大展昨起一連4日正式開展，各品牌都祭出人氣商品優惠活動，今年尤以4K大電視、一級能源效能空調等家電為主要下殺戰場，加上各式各樣的廚房小家電優惠，像是奇美就推出各尺寸4K電視買就送禮品優惠，而Panasonic也帶來一系列人氣商品提供現場下殺優惠，加上今年展覽採免門票方式進場，預計今年將可達8萬入場人次。

Panasonic空調好禮5選1

國產品牌CHIMEI奇美今年就帶來最齊全的4K大電視參展，從43吋到98吋的4K液晶電視一應俱全，現購買指定型號的聯網液晶顯示器，即送兩用吸塵器或智能淨化空氣清淨機，奇美家電總經理余泯樂就透露，今年將推出LED拼接電視牆，滿足消費者對大電視的需求，另外也希望能趕上暑假推出中高階的電競螢幕，「今年展期4天我們預計可銷出600台電視、百台空調，相信可破千萬營養額。」

Panasonic今年也在活動上一舉展示了多樣ECO NAVI智慧節能科技家電，像是日本製OLED電視、連續4年省電第1的全新家用空調等多項最新商品，即日起買Panasonic空調即享好禮5選1活動包括膳魔師輕量化保溫瓶、Panasonic 4L微電腦熱水瓶等，另外現場更提供各項商品下殺優惠及體驗活動。

而kolin歌林就推出大家電下殺5折起、小家電則490元起優惠，另外更帶來今年1月剛上市的水過濾吸塵器，2個月以來熱銷近萬台，現場祭出下殺千元優惠價3980元，憶聲電子總經理張鏡湖表示期待今年活動能比去年成長2成；另外還有飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋下殺38折5888元，再送限量10組品牌廚神料理機、SHARP AQUOS真8K液晶電視特價34萬9000元，送APPLE TV以外，再加碼送好禮5選1活動。

(中國時報)

千條染布 讓基隆港變彩色 格力金貝櫃機知冷也知熱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。