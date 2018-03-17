台北3C大展開跑 4K電視狂下殺

2018年03月17日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

CHIMEI奇美U700系列98吋大4K聯網液晶顯示器，68萬8000元，送價值9288元智能淨化空氣清淨機。（羅永銘攝）

Panasonic 日本製電冰箱NR-F603HX-W，定價8萬4900元，現場另享優惠價，詳情請至攤位詢問。（Panasonic提供）

LG SUPER UHD TV 55型電視，原價5萬9900元，現場特惠價3萬9900元。（LG提供）

kolin歌林移動式空調，原價1萬900元，現場福利品自助價6900元。（kolin歌林提供）

台北電器空調3C影音大展昨起一連4日正式開展，各品牌都祭出人氣商品優惠活動，今年尤以4K大電視、一級能源效能空調等家電為主要下殺戰場，加上各式各樣的廚房小家電優惠，像是奇美就推出各尺寸4K電視買就送禮品優惠，而Panasonic也帶來一系列人氣商品提供現場下殺優惠，加上今年展覽採免門票方式進場，預計今年將可達8萬入場人次。

Panasonic空調好禮5選1

國產品牌CHIMEI奇美今年就帶來最齊全的4K大電視參展，從43吋到98吋的4K液晶電視一應俱全，現購買指定型號的聯網液晶顯示器，即送兩用吸塵器或智能淨化空氣清淨機，奇美家電總經理余泯樂就透露，今年將推出LED拼接電視牆，滿足消費者對大電視的需求，另外也希望能趕上暑假推出中高階的電競螢幕，「今年展期4天我們預計可銷出600台電視、百台空調，相信可破千萬營養額。」

Panasonic今年也在活動上一舉展示了多樣ECO NAVI智慧節能科技家電，像是日本製OLED電視、連續4年省電第1的全新家用空調等多項最新商品，即日起買Panasonic空調即享好禮5選1活動包括膳魔師輕量化保溫瓶、Panasonic 4L微電腦熱水瓶等，另外現場更提供各項商品下殺優惠及體驗活動。

而kolin歌林就推出大家電下殺5折起、小家電則490元起優惠，另外更帶來今年1月剛上市的水過濾吸塵器，2個月以來熱銷近萬台，現場祭出下殺千元優惠價3980元，憶聲電子總經理張鏡湖表示期待今年活動能比去年成長2成；另外還有飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋下殺38折5888元，再送限量10組品牌廚神料理機、SHARP AQUOS真8K液晶電視特價34萬9000元，送APPLE TV以外，再加碼送好禮5選1活動。

(中國時報)