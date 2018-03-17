香蕉娶草莓幼幼台第1對

2018年03月17日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

香蕉哥哥（左）和草莓姊姊分享婚訊，幸福藏不住。（蘇蔓攝）

東森幼幼台超人氣的香蕉哥哥（林掄元）和草莓姊姊（簡皎竹）要結婚了。相差11歲的兩人祕密交往3年多，直到婚前才公開喜訊，成為YOYO家族第1對哥哥姊姊「聯姻」的夫妻檔。小兩口19日將在沖繩舉辦婚禮並拍婚紗，帶了50多位親友分享喜悅，2人心情既期待又緊張。

43歲的香蕉哥哥退伍後第一份工作即進入幼幼台，出道17年來，曾以《YOYO小狀元》獲金鐘兒少節目主持人獎，近年出書也設計親子裝多元發展。32歲的草莓姊姊是北藝大音樂系碩士，在幼幼台也有12年主持經驗，3年前以《寶島eye嬉遊》入圍金鐘兒少節目主持人獎。

香蕉哥哥說，當初和草莓一起編寫歌曲，合作無間而種下愛苗，金牛座的他，因水瓶座的她帶來許多驚喜，生活變得多采多姿，相差11歲零代溝。他的個性有時像小孩，她反而較成熟。交往後，兩人低調到從沒在大街上手牽手，只有出國度假才放閃，「因為不想帶給工作人員困擾。」

半年前到沖繩考察

草莓透露香蕉求婚那天，她在客廳看電視，拔掉隱形眼鏡後的瞬間，他突然拿出鑽戒求婚，當場把她嚇傻，完全記不得他說的話，腦袋一片空白，只問他「你連花都沒送」。為何選在草莓視力一片模糊的情境下求婚？香蕉說：「她看不清楚，我比較不緊張。」

籌備婚禮過程他們分工合作沒吵過架，半年前還先到沖繩「勘景」挑選教堂和飯店，會努力拚自己的YOYO家族？香蕉說：「我們已經有很多小朋友在身邊了，先服務他們，當然如果自己有也不錯，順其自然。」

(中國時報)