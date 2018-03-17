寶貝爬進加賀屋抓周

日勝生加賀屋推出「寶貝向前行‧寵愛寶貝宴」，小寶貝抓周，歡樂無窮。（日勝生加賀屋提供）

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中國時報
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「一升餅」是日本幫小孩過1歲生日時的傳統習俗。（日勝生加賀屋提供）
「百日初食宴」有各種象徵吉祥的食材。（日勝生加賀屋提供）

少子化的影響，每個小孩都是父母親、長輩捧在手心的心肝寶貝。大人殷殷期盼小朋友平安快樂長大，也希望他們成龍成鳳，透過抓周、收涎等古禮，以趣味卻又寄寓祝福的方式，豐富小朋友的成長紀事。

華人習俗，4個月小嬰兒要收涎，1歲要抓周，日勝生加賀屋遵循傳統古禮，更加入了日式元素，融合了「百日初食宴」和「一升餅」的活動，打造出全新的寶貝宴，讓小朋友有不一樣的成長體驗。而日本此一習俗，迄今已有千年。

在日本，相傳從平安時代（西元794年到1192年）開始，會為出生100到120天（約3到5個月）的寶寶舉辦「百日初食宴」，因為此時寶寶開始長牙、開始接觸副食品，藉由有慶祝之意的紅豆飯、能遇到好伴侶的蛤蠣湯、喜慶之日必吃的鯛魚，還有象徵牙齒（骨骼）堅固強壯的「石頭」，期盼小寶貝一生都有好胃口且豐衣足食的健康長大。

此外，日本傳統幫小孩過1歲生日時，有個將「一升餅」（約1.8公斤的麻糬）綁在身上向前行的慶祝活動。「一升」的日文發音和「一生」相同，取其一輩子不愁吃穿的好福氣，看著小寶貝揹著「一升餅」行走，意味著人生雖充滿了挑戰和艱苦，但也不要忘記放慢腳步，想受人生的醍醐味。

加贈日本今治毛巾

「寶貝向前行‧寵愛寶貝宴」是加賀屋為小朋友精心設計的活動，即日起至9月30日止，可依照小朋友的年齡選擇「收涎＋百日初食宴」或是「一升餅＋抓周宴」，小朋友在榻榻米宴會廳中開心的爬行玩耍，8位大人在旁愉悅的享用祝事料理，同享幸福時刻。訂購此專案，再加贈日本今治毛巾「伊織寶寶成長毛巾禮盒」乙組（市價2580元）。

寵愛小寶貝專案

價位：1萬2800元＋10％

內容：完整活動1次、祝事料理8份、伊織寶寶成長毛巾禮盒1份（第9位起每人加價1600元＋10％，含祝事料理1份）

宴會時間：午宴：12:00到14:30。晚宴18:00到21:00。儀式約30分鐘

預約電話：（02）2891-1238。

(中國時報)

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