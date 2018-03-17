宮澤理惠撇孕事 閃嫁森田剛

宮澤理惠跨越重重感情波折，再度尋回幸福。（資料照片）

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中國時報
報導溫博鈞
日媒稱與宮澤理惠結婚將讓森田剛「身價上漲」。（取材自V6官網）

日本偶像男團「V6」39歲成員森田剛與44歲的演員宮澤理惠16日透過事務所發表結婚消息。森田剛將婚訊透過歌迷俱樂部向會員們發表，收到的會員在官方公布前搶先在推特公開而使消息火速蔓延。

兩人在聯名聲明中說：「今後將以家人的身分相互支持與刺激，一同豐富地度過重要的人生時刻。」去年底宮澤理惠一度傳出懷有身孕，本月2日她擔任日本電影金像獎頒獎典禮主持人，服裝款式讓部分媒體以為她想掩蓋身材，但她所屬的經紀公司正式否定懷孕傳聞。

全裸寫真造就經典

日荷混血的宮澤理惠小學六年級時拍攝廣告出道，1991年她18歲時推出由攝影大師篠山紀信掌鏡的全裸寫真集《Santa Fe》，造成極大轟動，創下銷售155萬本的驚人紀錄，至今該寫真集仍被視為傳說，也讓宮澤理惠的「女神」形象屹立不搖。

宮澤理惠和森田剛是在2016年8月一起演出舞台劇熟識進而交往，數度被周刊捕捉約會身影，交往約1年半決定步上紅毯。V6團員岡田准一去年12月才剛與演員宮崎葵結婚，井之原快彥在2007年與瀨戶朝香結婚、長野博和白石美帆於2016年結婚，6名團員中有4名結婚，巧的是對象皆為演員。

(中國時報)

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