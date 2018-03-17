2018年03月17日 04:10 中國時報 何書青 報導

台北喜來登大飯店請客樓在首屆《台北米其林指南》摘下2顆星，以川揚料理為底蘊，不時將菜色加入新點子，變化出獨特的中華料理美味，道地四川料理、傳統蘇杭功夫菜都嘗得到。廚齡30多年的主廚林菊偉，是這次榮獲2星以上餐廳主廚中唯一的台灣人，為台籍主廚爭氣，也讓請客樓奪星別具台灣之光的不凡意義。

1974年出生的林菊偉，從小在充滿各種山中野菜的金山長大，自小熟悉許多本地食材，台北喜來登大飯店還名為「來來飯店」時，他就從飯店的中餐廳學徒做起。不像許多學徒只在自己組裡學習，他抓緊休息時間，跟著別組的師傅們學做點心、冷盤、蒸籠等。不會太累嗎？他爽朗地說：「但是學到就是自己的。」多做多學的個性，奠定他巧妙運用各類食材創新料理的功力。

亦師亦友好人緣

同事眼裡的他像匹勇往前衝的駿馬，林菊偉認為，讓品質不夠好的菜色上桌，一定會在客人心中扣分，倒不如不出，「尤其在飯店，細膩度一定要夠。」因此總要求自己和團隊「要做就做到最好」。他雖嚴厲，卻也幽默，讓請客樓的廚房氣氛融洽，亦師亦友的角色讓他在團隊裡擁有好人緣，許多師傅都已跟隨他多年。

擔心遠大於開心

記者會當天宣告1星餐廳名單結束時，林菊偉心想：「那時候我覺得一星怎麼報完了，難道我只是來這邊坐一下而已？」壓根沒想過會摘下2星的他，在唱名當下「腦袋一片空白」，他將榮耀歸於寒舍集團、為此戰戰兢兢的請客樓同仁以及賓客；即便家人都替他開心，但當晚他竟失眠，「整晚翻來覆去沒睡好，因為擔心遠大於開心，2顆星的餐廳一定會被更嚴厲檢視，不能出錯的壓力很大。」

會再追求3星？他謙虛地說：「現在這樣就好了！」不會特別追求，除了會有些擔心自己能否負荷那麼大的光環壓力，他更將心力放在摘2星後，如何不負眾望，為來客帶來令人滿意的美味料理。

(中國時報)