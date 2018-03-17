技術大躍進 創意掀話題

1.浪琴表征服者系列V.H.P.計時碼表，採用獨家高精準度的機芯，5萬5000元。（Longines提供）

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中國時報
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2.寶珀表推出Villeret全日曆複雜腕表，技術再進階。（Blancpain提供）
3.泰格豪雅推出Carrera Calibre Heuer 02腕表，採用自製機芯。（TAG Heuer提供）
域峰表的Raider家族又添一員，全新Sea King腕表在表展前亮相。（Favre-Leuba提供）

精準，研發腕表的首要目標。浪琴表（Longines）在表展前夕發表一款超精準征服者系列V.H.P.計時碼表，強調超高精準度，是ETA機芯公司獨家為浪琴表研發打造，齒輪位置自動偵測系統可在腕表受撞擊或受磁干擾後，指針立刻跳到正確的時間位置。

也有鐘表品牌近來投注大筆心力和資料研發自製機芯，藉此提升地位。泰格豪雅（TAG Heuer）採用全新的自製機芯結合最暢銷的Carrera系列腕表，推出Carrera Calibre Heuer 02腕表，搭載測速表圈，象徵邁入新的里程碑。

另外，寶珀表（Blancpain）全日曆GMT複雜腕表在今年有了新創意， 首度採用表廠專利的表耳下方隱藏式調校器，打造Villeret兩地時間全日曆腕表，而其中最吸引人的莫過於藍色的蛇形指針，增添不少玩賞的趣味。域峰表（Favre-Leuba）的Raider家族又添一員，全新Sea King腕表在表展前亮相，防水深度達100公尺，共有黑藍灰3種表盤可以選擇。

(中國時報)

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