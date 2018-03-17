璀璨珠寶表 工藝技術完美展現

蕭邦在表展前推出Happy Sport Manufacture腕表，首度採用自製機芯。（Chopard提供）

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中國時報
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海瑞溫斯頓在BASEL表展前，推出全新印記Emerald系列腕表。（Harry Winston提供）

近來在時尚圈廣受歡迎的SERPENTI蛇型珠寶化身腕表，同樣令人驚豔，一只SERPENTI MISTERIOSI頂級珠寶神祕表，雙頭蛇上的綠色花朵，是2克拉重的祖母綠，身體則由鑽石鑲嵌而成，十分奢華。

蕭邦（Chopard）也不遑多讓，為慶祝暢銷經典款Happy Sport腕表問世25周年，在表展前夕發表Happy Sport Manufacture腕表，採用表廠為配合直徑30mm女表特別研發自製的09.01-C自動上鍊機芯，在兩層藍寶石水晶鏡面間自由飛舞的滑動鑽石，仍然是美麗的焦點。

珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）的印記Emerald系列腕表，今年邁入第三年，全新登場的新款表主打柔美粉紅色調，腕表鑲嵌4顆粉紅剛玉和108顆圓形明亮式切工鑽石，與珠母貝表盤相映生輝，搭配淡粉紅色雙圈表帶，更加唯美浪漫。

OMEGA也來搶攻女性珠寶表市場，全新碟飛系列（TRESOR）腕表在表圈兩側鑲上優美曲線的鑽石，表冠也鑲嵌一顆美鑽，並以五個歐米茄符號組成一朵綻放的花朵，充滿女人味。

(中國時報)

時尚腕表方寸之美 男表化繁為簡 美感設計抬頭

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