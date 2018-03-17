男表化繁為簡 美感設計抬頭

LV 在表展前夕推出Tambour Moon Mysterieuse飛行陀飛輪，表盤設計簡約時尚。（LV提供）

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中國時報
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寶璣超薄陀飛輪大明火琺瑯腕表，表盤設計充滿美感。（Breguet提供）
Bell & Ross BR03-92 Horoblack三針日曆表，設計感十足。（Bell & Ross提供）
Jaquet Droz琺瑯月相大秒針表，猶如黑夜中的明月。（Jaquet Droz提供）

腕表猶如微型藝術，可在方寸之間展現美感。路易威登（LV）推出Tambour Moon Mysterieuse Flying Tourbillon，將頂級複雜的飛行陀飛輪，以神祕機芯的手法極簡呈現，將LV 110機芯排成一列並與飛行陀飛輪擒縱機構整合，真正做到「化繁為簡」，陀飛輪框架背後還可刻上客戶姓名縮寫。

Bell & Ross飛行表以經典的方形表殼和簡潔外型著稱，獨特的美學深受設計人士的喜愛，今年品牌推出BR03-94 Horolum計時表和BR03-92 Horoblack三針日曆表，少見的灰色噴砂打磨鋼表殼，設計感十足。

寶璣超薄陀飛輪大明火琺瑯腕表Classique Grande Complications 5367，是該系列首度採用大明火琺瑯表盤，讓表盤更加簡潔。Jaquet Droz的琺瑯月相大秒針同樣也是化繁為簡的代表作，黑色表盤上的月相，猶如黑夜中的明月，且更能凸顯純淨簡約的品牌特色。

(中國時報)

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