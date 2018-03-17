性感睡衣風vs.瀟灑女騎士

2018年03月17日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

2 GIVENCHY 2018秋冬女裝系列。（GIVENCHY提供）

3 Bottega Veneta 2018秋冬女裝系列。（CFP提供）

4 Chloe 2018秋冬女裝系列。（Chloe提供）

5 OFF-WHITE 2018秋冬女裝系列。（CFP提供）

6 Hermes愛馬仕2018秋冬女裝系列。（愛馬仕提供）

7 DIOR 2018秋冬系列。（DIOR提供）

8 Giorgio Armani 2018秋冬女裝系列。（CFP提供）

9 VERSACE 2018秋冬女裝系列。（VERSACE提供）

10 LOEWE 2018秋冬女裝系列。（LOEWE提供）

11 Salvatore Ferragamo 2018秋冬女裝系列。（CFP提供）

12 TOD’S 2018秋冬女裝系列。（TOD’S提供）

綜觀2018秋冬4大時裝周，女性力量依舊是伸展台上訴求的主要議題，從輪廓俐落的西裝造型，玩味皮革工藝打造的瀟灑輪廓，到睡衣延伸而出的隨興性感，賦予當代女人不同的堅定樣貌。

英姿颯颯的騎士印象，是不少品牌於2018秋冬為女性勾勒的雛型，與馬本身就息息相關的HERMES愛馬仕，本季女裝創意總監Nadege Vanhee-Cybulski仍繼續藉針織、防水小牛皮等材質拼湊低調優雅身段；以馬背披毯為發想的大衣及取材自品牌金字塔狀Clou Medor鉚釘的裝飾細節，則傳遞出非能筆墨形容的瀟灑氛圍。

騎士精神 不矯情

由設計師Natacha Ramsay-Levi操刀的Chloe，透過2018秋冬呈現出一個女人由內而外所綻放的不同精神，綴有毛邊的騎馬褲搭配粗針織、蕾絲，不矯情地於步履間釋放出女性的浪漫。而大秀一票難求的潮牌OFF-WHITE，創意總監Virgil Abloh將新季女裝主題定調為「West Village」，除了用斗篷等單品呼應設計師本人對於西部牛仔的臆想外，更融合《慾望城市》主角於紐約西村的混搭靈感。

玩皮至上 顯嫵媚

使用皮革是精湛工藝的表徵，亦是象徵不少品牌血液裡的傳統，由製鞋起家的TOD’S，即將義大利女人的萬種風情，轉由皮革紋理呈現。棕、橘、勃根地紅等飽和色彩浸潤下，亮面皮革化做寬褲，並用異材質混搭手法與棉、毛等面料營造出豐富層次，搭配鞍具縫製細節和模特手上的可愛小狗，令人隨處可感受到的自在好心情。

同樣以製鞋起家的Salvatore Ferragamo，由剛接下女裝創意總監一職的Paul Andrew送上當家首秀，並大量使用皮革為主角，無論是幼細的小牛皮加羊絨襯裡，或是柔軟的Nappa皮革和真絲羊毛混紡，都在實穿中玩出新風格。而本就身兼LVMH集團皮革供應商的LOEWE，2018秋冬女裝系列依舊玩皮，創意總監Jonathan Anderson更把皮革製成連身長洋裝，擺動出出乎意料的嫵媚嬌柔。

睡衣風尚 超狂放

已延燒幾季的睡衣時尚，再度於紐約發表的Bottega Veneta 2018秋冬大秀開場，創意總監Tomas Maier自品牌格言中衍生出似城市般無畏的穿搭風格，代表都會中人們各種型態的衣著輪番現身，如回歸家中所換上的絲質印花睡衣，率性表達了系列私人寓所般的故事氛圍。

創意總監Clare Waight Keller所職掌的GIVENCHY，2018秋冬女裝彷彿如電影般探訪80年代西柏林的夜店場景，透視感強烈的蕾絲與人造皮草大衣混搭出強悍與性感的一體兩面，詮釋帶有巨星光環的暗黑系華麗。而改由Andreas Kronthaler設計的Vivienne Westwood，這次用作品向他心目中的女神，也是人生伴侶的Vivienne致敬；除重新演繹70至90年代品牌經典輪廓外，以兩人初次見面時，Vivienne穿著的宮廷式連身衣為靈感的造型，更容納了龐克女皇狂放大膽的不羈風格。

正裝女子 好俐落

穿上剪裁考究的正裝女子，是撼動社會刻板印象、創造新風潮的先鋒，DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri，即就1960年代由青年震盪（Youthquake）掀起的革命變化切入，以充滿嬉皮語彙的拼貼手法，再度由不同角度詮釋結合陽剛西裝外套及迷你裙的女權主義。

熱情四溢的VERSACE，則用充滿自信的「VERSACE家族」格紋印花，打造出肩線俐落的2018秋冬裝束，品牌藝術總監Donatella Versace亦表示VERSACE世代們了解她們是從何得到力量，如同世代加冕的摩登貴族，勇於用服裝表達自我。而擅長為女人打造出優雅西裝造型的Giorgio Armani，本季汲取80年代Power Suit輪廓，並以霓彩絲絨布料、珠片鑲綴等手法，增添整體華麗比重。

(中國時報)