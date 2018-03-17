144克拉祖母綠項鍊 罕見

梵克雅寶144克拉祖母綠項鍊現身拍賣會，可望拍出新高價。（中國嘉德香港提供）

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中國時報
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明嘉靖青花龍鳳紋葫蘆瓶「大明嘉靖年製」款，起拍價350萬港幣 。（中國嘉德香港提供）
趙無極作品《25.06.86桃花源》是中國嘉德香港這次拍賣的重磅作品。（中國嘉德香港提供）

看好台灣的骨董拍賣市場，中國嘉德香港拍賣會首度登台，並在今明兩天（3月17日、18日）在台北舉行春季拍賣預展，除了私人收藏家的骨董和名家字畫外，一件梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）重達144克拉的哥倫比亞祖母綠鑽石項鍊，更是拍賣會的美麗焦點。

台灣珠寶收藏家偏愛祖母綠，市場上相當稀有少見的大克拉數祖母綠，向來就是行家鎖定的焦點，這款祖母綠鑽石項鍊不僅重達144克拉，且有梵克雅寶的品牌加持，更是行情看漲，中國嘉德香港拍賣會起拍價為700萬至900萬港幣之間。

骨董瓷器在拍賣會的占比愈來愈高，去年中國嘉德香港在兩季度的拍賣中，瓷器拍賣成交金額創下1億9130萬港幣的佳績。今年春拍的亮點為明嘉靖青花龍鳳紋葫蘆瓶「大明嘉靖年製」款，起拍價350萬港幣。另趙無極的畫作最近密集出現在拍賣會，這回在中國嘉德香港登場的兩件作品，分別是1951年的《無題》起拍價450萬港幣，以及《25.06.86桃花源》起拍價340萬港幣。

(中國時報)

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