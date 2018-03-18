川普正式簽署《台灣旅行法》

2018年03月18日 01:18 中國時報 江靜玲 、 王嘉源 、 曾薏蘋 、 楊孟立 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統17日在推特上表示，感謝川普總統簽署《台灣旅行法》。（摘自蔡英文推特）

《台灣旅行法》事件簿

美國總統川普16日簽署了《台灣旅行法》（HR535），使其正式成法律並立即生效。由於該法位階等同《台灣關係法》，強烈改變美中台三方互動政治基礎，大陸駐美大使館隨即聲明，稱其嚴重違反「一中原則」，表達強烈不滿和堅決反對。美AIT前台北辦事處長包道格預料，大陸將會懲罰台灣。

包道格預料 陸將懲罰台灣

美聯邦參眾兩院無異議通過《台旅法》後，本月5日送交白宮，川普總統有10天時間簽署，期限至16日午夜。白宮16日下午未明示川普行程，但川普在與副總統彭斯和國防部長馬提斯舉行工作午餐後，隨即在白宮內與資深安全團隊會商，簽署了包括《台旅法》在內數項法案。

《台旅法》要求美政府增進台美間各層級官員互訪，允許包括美閣員級官員、將級軍官及行政部門官員訪台，並准許台灣高階官員訪美，會晤國防部及國務院在內的美國政府部會官員。

眾院外委會主席羅伊斯在川普簽署《台旅法》後表示，台美合作對美國區域利益至關重要，法律簽署「姍姍來遲，但卻有必要」。

大陸駐美大使館透過官網指出，「『一中原則』是中美關係的政治基礎。我們敦促美方信守奉行『一中政策』、遵守《中美三個聯合公報》原則承諾，停止美台官方往來和提升實質關係，慎重、妥善處理涉台問題，以免給中美合作造成嚴重干擾和損害。」大陸外交部發言人陸慷昨再重申先前同樣說法，並表示，對美方簽署《台旅法》表示堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。至昨晚為止，北京尚未有進一步動作。

《台旅法》是以「國會意見」形式獲通過，對行政部門無約束力，美在台協會（AIT）前主席卜睿哲認為，主要問題在於，川普希望如何強化台美關係。

卡內基和平基金會研究副總裁、前AIT台北辦事處長包道格說，《台旅法》顯示美國國會對大陸行為感到不安，而大陸通常的回應是懲罰台灣，因更容易、成本更低，「我預料這情況會發生。」

小英推文tag川普 表達感謝

蔡英文總統昨在推特上標誌「美國總統川普」，以英文感謝川普簽署《台旅法》，她說，期待與川普政府合作，進一步推動台美之間長期的合作關係，最後並將中華民國與美國國旗並列。

總統府發言人林鶴明表示，感謝美國川普總統簽署讓該法生效。接下來會與美國行政部門密切合作，讓台美關係更強健；外交部昨指出，川普總統上任迄今，美行政部門頻派相關部會官員來台，參與「台美合作暨訓練架構」（GCTF）等活動，使雙方實質合作關係更緊密。

陸委會則呼籲大陸採取善意務實態度看待此事，如一再圍堵、威嚇台灣，將無助兩岸良性互動、只會適得其反。

(中國時報)