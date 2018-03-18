狠嫂殺小姑 水泥封屍成墓塚

2018年03月18日 01:18 中國時報 譚宇哲 、 吳堂靖 、吳岳修／新北報導 、吳岳修／新北報導

案發現場示意圖

姑嫂失和引殺機再封屍！嫂嫂張芳馨全家借住小姑葉秀鳳新北新莊區的家，同住一屋15年，長年因房產問題失和，張女甚至懷疑丈夫與小姑「亂倫」，13日再因細故爆發口角，張女盛怒下拿啞鈴擊昏葉女再拖進浴室溺斃，接著騎車到五金行買30包水泥封屍，全家伴屍4天，直到葉女公司打電話到家裡找人，案件才曝光，警方17日敲碎水泥塊後起出屍身，將張女依殺人罪移送，檢方聲押獲准。

神明桌前行凶 啞鈴敲頭再淹斃

警方調查，38歲凶嫌張芳馨與丈夫葉吉祥、1兒1女、37歲小姑葉秀鳳，同住新莊民安路一處20多坪公寓15年，姑嫂2人常因生活習慣不同生嫌隙，葉女曾向哥嫂表示要搬出，但因公寓產權為葉家兄妹3人共持，多次協調無共識，姑嫂為此多次爭吵，葉女動不動致電張女娘家告狀，甚至怒嗆張女「這是我家，妳給我搬出去」，關係惡化到水火不容地步。

張芳馨13日上午送完小孩上學，返家後遇剛洗完澡的葉女，張先質問葉是否又電話娘家告狀，雙方再爆發口角、拉扯，張並以膠帶試圖勒斃葉女卻因頭髮溼滑失敗，又拿起啞鈴狂敲葉女頭部10多下，葉頭部凹陷、血跡斑斑，昏迷前哀求：「別再打了！」

張見小姑氣若游絲，將她拖進浴室溺斃，再拉回葉女房間，先用棉被裹屍，後騎機車到五金行，前後共買30包速乾型水泥，調製水泥後將屍體砌封，接著點香精蠟燭以防屍臭味飄出，再將房門反鎖，事後假裝沒事作息正常。

由於葉秀鳳13日起曠職未上班，公司連日電話家中，家人均稱葉女到台東參加路跑，直到16日晚間公司同事說，葉沒參加路跑，葉女哥哥發現不對，進房查看發現地上出現不明長條形水泥堆，嚇得趕緊報案。

一年前起殺機 疑預謀聲押獲准

新莊警分局16日晚8時許接獲報案，發現3坪大房內單人床旁，砌著長約150公分、寬約80公分、高約50公分凝固的水泥堆，最後在警方追問下張芳馨才坦承殺人。警方昨花了2個小時敲開水泥挖出屍體，張女丈夫葉男一見屍首，忍不住衝上前質問妻子：「為什麼殺我妹？」檢警趕緊葉男架開，並將遺體送新北市殯儀館相驗，將張女依殺人罪嫌移送偵辦，檢方訊後將張女聲押獲准。

檢方指出，從小孩口中得知丈夫喝醉時透露「曾與姑姑睡過3次」等話語，疑丈夫與小姑不倫，早在一年前就想殺小姑，數月前就買好膠帶準備殺人，因葉吉祥態度冷靜，疑涉案者不止1人。但葉吉祥矢口否認相關指控，「我太太疑神疑鬼，怪怪的！」全案仍待釐清。

(中國時報)