不滿娘家被嗆 嫂LINE我要殺她

張芳馨（中）犯案後態度異常冷靜，任憑小姑葉秀鳳屍體在家中4天，直到屍體被挖出時仍面不改色，遭移送時也不發一語。（譚宇哲攝）

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中國時報
／綜合報導
小姑葉秀鳳。（譚宇哲攝）
近年重大特殊殺人案例

一通電話引爆殺機！凶嫌張芳馨、死者葉秀鳳同住15年來相處不睦，早有分家之意，卻因財產分配問題僵持不下，案發前，葉女打電話到張女高雄娘家告狀「管好恁女兒」，張女氣得傳LINE給哥哥預告「我要殺了她」，原本以為是氣話，未料竟一語成讖，犯下駭人聽聞的水泥封屍命案。

騷擾亂告狀 點燃怒火

據了解，38歲張女曾有過兩段婚姻，18歲那年嫁給哥哥同學，不到3年丈夫外遇離婚收場，她遠離傷心地到了台北，認識同在電子公司上班的現任老公結為連理，目前在某科技大學擔任清潔工，卻與同住小姑個性不合爭執不斷，鬧到夫家、娘家都知道。

張女向警方供稱，不滿葉女打電話到娘家告狀，才會憤而起口角殺人。張女娘家證實，葉女案發前打電話到張女娘家告狀，電話都是張父接的，親家小姑不留情面，對著親家公嗆罵「管好恁女兒」，家人擔心張女打電話關心，未料反點燃張女怒火。

張女大哥說，父親罹患輕微失智，事後回想也說不出對方到底抱怨了什麼，只記得這句話，但妹妹得知小姑打電話到家裡騷擾深感不滿，日前還以通訊軟體LINE傳訊向他表示「如果再這樣就要殺了她」，本想拿簡訊給記者看，但因不以為意，日前已自行刪除。

經濟壓力 同住嫌隙大

張女大哥說，妹夫任職警衛月薪收入雖有4萬多，只給妹妹5000元家用，妹妹要養2個小孩錢怎麼夠，他委婉提醒妹夫後才加到1萬元，但生活費還是不夠，2年多前妹妹到桃園某科大做清潔工補貼家用，可以想見在夫家處境艱難，只能勸她多忍耐、凡事不要衝動。

張女哥哥說，現在住的房子登記在親家小姑名下，姑嫂一吵架就要趕人出門，讓原本感情就不好的兩人嫌隙更大，本來他勸妹妹搬走不要同住就好，但礙於生活經濟壓力不得不妥協，沒想到因為1通電話，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，妹妹竟然做出傻事殺害小姑，他們對於這悲劇也很難過。

(中國時報)

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