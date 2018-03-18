不單純!哥伴屍臭吃飯糰

涉嫌水泥封屍命案的凶嫌張姓女子在高雄娘家的父親、哥哥嘆：「都是衝動惹的禍」。（郭韋綺攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

死者葉秀鳳失蹤4天，哥哥葉吉祥直到16日才報警，得知妻子張芳馨殺人並埋屍家中，葉卻顯得異常冷靜，沒有太大情緒起伏，隔天檢警從水泥塊中挖出妹妹屍體，哥哥身處濃厚屍臭味旁還能大啖超商飯糰，讓檢警感覺訝異，後續將追查葉男是否知情不報或涉案程度。

警方調查，葉男與妻子、妹妹同住一屋，案發當時姑嫂在客廳發生激烈打鬥，張女用2個啞將葉女頭骨打破，葉女也咬傷張女，張女將人拖往浴室溺死，再拉回葉女房間，客廳、浴室及房間滿地血跡，就算張女事後有清掃，警方懷疑葉男回家怎麼未發現任何異狀。

另外，張女殺人後先到大賣場買1箱10包裝的速乾型水泥及工具，直接在房間將葉女屍身砌起，水泥不夠用再出門買第2箱10包，最後再買第3箱水泥才將屍身整個封住，工程之大、費時之久，葉男宣稱毫不知情也令警方起疑。

警方質疑，葉女曠職4天，任職的室內設計公司每天打電話詢問，同住一屋的哥哥難道從未走進葉女房間查看，也未發現角落多了一個醒目顯眼的水泥堆嗎？

16日晚間葉男打電話報警，警方到場後張女當場承認殺人埋屍，警方說，葉男情緒平靜沒有波動，與一般人得知親人遇害顯有不同，甚至在17日上午警方挖出屍體時，屋內充斥濃厚屍臭味，但葉男竟還能坐在附近大嗑超商飯糰，讓禮儀社人員也感訝異。

(中國時報)

不滿娘家被嗆 嫂LINE我要殺她 殺人冷靜上班 悶燒鍋反應

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