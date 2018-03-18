殺人冷靜上班 悶燒鍋反應

2018年03月18日 01:18 中國時報 蔡依珍 、 吳堂靖 ／綜合報導 ／綜合報導

涉嫌以啞鈴打死小姑再用水泥封屍的張芳馨，同事聞訊都不敢置信，直呼她這幾天上班都很正常，完全看不出異狀。精神科醫師直言，從犯案過程感受到濃濃恨意，推測她長期處在高壓又無紓壓管道成了「悶燒鍋」，建議不合不用勉強同住，拉開距離能享有更好的關係，丈夫也要懂得傾聽。

犯下水泥封屍案的張芳馨，受聘清潔公司、在桃園一所科技大學擔任清潔工，負責打掃學校體育館，同事聞訊都不敢置信，直呼她這幾天都有正常上下班，完全看不出異狀，但也為她抱屈，強調她梅開二度後為了家計外出工作，平時認真負責、埋頭苦幹，待人非常和善，生活也非常節儉，30元吃一頓中餐，平時為腰痠背痛所苦，星期五（16日）上班還在擔憂200元藥膏很奢侈。

有同事說張女屬於外冷內熱型，不熟、理都不理，平時話不多都默默做事，與老公育有國小四年級的女兒及幼稚園大班的兒子，私下透露小姑對她很苛刻，為了2個小孩為母則強會比較強勢，感嘆她也是一時衝動、義憤填膺下才會鑄下大錯。

精神科醫生楊聰財表示，從張女持啞鈴敲昏、溺斃到水泥封屍的過程中，讀到濃濃的恨意，一般人在失控傷人後，多半會馬上打電話求救，張女卻冷靜買水泥毀屍，不僅顯示張女缺乏同理心、情緒控管不佳，也可發現張女可能長期處在高壓狀態，卻又無紓壓管道，因而產生「悶燒鍋反應」，最終造成人倫悲劇。

「家務事大多沒有對錯，只有觀點差異」楊聰財指出，婆媳、妯娌和姑嫂關係是華人家庭常見難題，若是不合不用勉強同住，拉開距離能享有更好的關係，平時可使用「三明治表達法」，以肯定、提醒和鼓勵等方式替代惡言相向。

楊聰財強調先生的態度扮演重要角色，無須跳出來仲裁或是選邊站，但要懂得安撫雙方，陪家人說話解悶，多一份傾聽與關心，也許就可避免更多悲劇產生。

(中國時報)