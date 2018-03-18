殺人冷靜上班 悶燒鍋反應

張芳馨以啞鈴砸昏小姑葉秀鳳，並將其溺斃後以水泥封屍。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

涉嫌以啞鈴打死小姑再用水泥封屍的張芳馨，同事聞訊都不敢置信，直呼她這幾天上班都很正常，完全看不出異狀。精神科醫師直言，從犯案過程感受到濃濃恨意，推測她長期處在高壓又無紓壓管道成了「悶燒鍋」，建議不合不用勉強同住，拉開距離能享有更好的關係，丈夫也要懂得傾聽。

犯下水泥封屍案的張芳馨，受聘清潔公司、在桃園一所科技大學擔任清潔工，負責打掃學校體育館，同事聞訊都不敢置信，直呼她這幾天都有正常上下班，完全看不出異狀，但也為她抱屈，強調她梅開二度後為了家計外出工作，平時認真負責、埋頭苦幹，待人非常和善，生活也非常節儉，30元吃一頓中餐，平時為腰痠背痛所苦，星期五（16日）上班還在擔憂200元藥膏很奢侈。

有同事說張女屬於外冷內熱型，不熟、理都不理，平時話不多都默默做事，與老公育有國小四年級的女兒及幼稚園大班的兒子，私下透露小姑對她很苛刻，為了2個小孩為母則強會比較強勢，感嘆她也是一時衝動、義憤填膺下才會鑄下大錯。

精神科醫生楊聰財表示，從張女持啞鈴敲昏、溺斃到水泥封屍的過程中，讀到濃濃的恨意，一般人在失控傷人後，多半會馬上打電話求救，張女卻冷靜買水泥毀屍，不僅顯示張女缺乏同理心、情緒控管不佳，也可發現張女可能長期處在高壓狀態，卻又無紓壓管道，因而產生「悶燒鍋反應」，最終造成人倫悲劇。

「家務事大多沒有對錯，只有觀點差異」楊聰財指出，婆媳、妯娌和姑嫂關係是華人家庭常見難題，若是不合不用勉強同住，拉開距離能享有更好的關係，平時可使用「三明治表達法」，以肯定、提醒和鼓勵等方式替代惡言相向。

楊聰財強調先生的態度扮演重要角色，無須跳出來仲裁或是選邊站，但要懂得安撫雙方，陪家人說話解悶，多一份傾聽與關心，也許就可避免更多悲劇產生。

(中國時報)

不單純!哥伴屍臭吃飯糰 裹成木乃伊 學電影水泥埋屍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。