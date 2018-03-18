裹成木乃伊 學電影水泥埋屍

2018年03月18日 01:18 中國時報 譚宇哲 、吳岳修／新北報導 、吳岳修／新北報導

張芳馨殺人封屍手法兇殘，犯案後還假裝沒事與家人伴屍4天，17日警方挖出屍體時，遺體從頭到腳被張女用棉被包覆，宛如一具木乃伊，張芳馨面不改色，還一臉嫌棄脫口而出：「好噁心」，事後輕描淡寫向警透露水泥封屍滅證的手法是「看電影學的」，但不記得是哪一部。

警方表示，張女坦承殺人後，警方將她帶回案發住處，花了2個小時開鑿水泥挖出屍體，張女站在命案現場，全程冷靜模擬行兇過程，詳述犯案過程的殘忍行徑，語氣平順自然，語調未有一絲害怕、後悔，彷彿說的是事不關己的故事。

警方表示，葬儀社人員敲開水泥後，發現遺體呈現仰躺姿勢，頭部被毛巾包著，疑似就是頭顱遭啞鈴砸破不斷流血，張女才先用毛巾包裹葉女頭部，再用棉被將整個人包裹，似乎擔心屍水會流出來，才讓遺體宛如木乃伊，接著張女用水泥從葉女頭部澆淋覆蓋，再依序將上半身、下半身覆蓋水泥，完整封住整具遺體。

警方追問為何行兇後要用水泥封屍？張女淡淡的說，因為屍體太重帶不出門，自己不敢分屍，當下想起多年前曾看過一部香港電影有類似的殺人掩屍手法，但不記得片名，因此決定用棉被包裹屍體，防止屍血流出，再買來用水泥封埋在房間內，但因全案疑點重重，1個人臨時起意怎能完成這麼多程序？

警方不排除張預謀已久，事前早有殺人封屍的計畫。

(中國時報)