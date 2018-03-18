《台旅法》生效 陸學者示警 北京將亮劍 不讓美得寸進尺

2018年03月18日 01:18 中國時報 陳柏廷 、李文輝、 陳君碩 ／北京報導 、李文輝、／北京報導

美國總統川普簽署《台灣旅行法》後，嚴重衝擊陸美台三方關係。大陸國務院參事時殷弘直言，《台旅法》實際上已讓中美三個聯合公報精神蕩然無存，他認為，北京不應重蹈《台灣關係法》覆轍，必定會「亮劍」，否則將讓美國得寸進尺，也讓民進黨政府誤以為可以「挾美自重」。

時殷弘指出，《台旅法》通過堪稱近年來中美關係最大的轉折點，已經不只是對中美關係造成衝擊而已，而是公然挑戰一中原則的底線，實際上已經讓中美三個聯合公報精神蕩然無存。

三個聯合公報蕩然無存

時殷弘稱，大陸目前如何對美採取反制，目前還只是停留在官方言語抗議階段，實際反制力道多大現在還很難說，但可以預見的是，反制第一步很可能是叫停雙方軍事交流機制，畢竟這在之前中美關係出現摩擦時，中方就曾採取過類似作法。

大陸全國人大代表、中國軍事科學院副院長何雷中將17日受訪表示，台灣問題是陸美關係的政治基礎，也是大陸對外關係的底線，不能觸碰。

一中原則底線不容觸碰

何雷強調，大陸珍惜陸美關係的發展，希望美國政府嚴格按照三個聯合公報和中美兩國元首達成的一致共識，正確處理陸美間的關係和對待台灣問題，這是大陸的基本態度；他特別引用並複誦出中共十九大報告中的「六個任何」，強調這麼做不但大陸人民不答應，也是不可能辦到的。

台灣恐將付出沉重代價

中國社會科學院台灣研究所助理研究員任冬梅文章17日在中共黨媒《人民日報》海外網發表文章稱，美國不斷通過《台灣旅行法》、「軍艦互泊」等親台法案，其實是「戲耍台灣，挑釁大陸」，嚴重挑戰「一中」紅線。

她認為，台灣在其中完全處於被動，美國一旦依據法案做出實質舉動，台灣不僅沒有絲毫反應與應對空間，還將被推入危局中，台灣也將因此付出沉重代價。

(中國時報)