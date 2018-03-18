新聞分析－先別高興…習恐加速處理台灣問題

2018年03月18日 01:18 中國時報 陳柏廷

美國總統川普簽署《台灣旅行法》，堪稱是中美建交以來，繼《台灣關係法》簽署後，大陸對美政策最大挫敗；陸對美政策勢必調整，不再保持最大戰略定力。對台灣而言，更是「憂大於喜」。台美官方實質交往的提升，可能將以台灣生存為代價；激怒北京之餘，更將迫使中共總書記習近平加速處理台灣問題。

川普簽署通過《台旅法》，不只大陸專家學者眼鏡碎滿地，恐怕就連習近平也始料未及。過去一年來，為致力深化中美新型大國關係，雙方儘管在南海、經貿議題上有諸多分歧，但大陸始終保持克制，不願口出惡言，展現超凡戰略定力。

《台旅法》通過，形同上演一齣陸美版「真心換絕情」戲碼。陸美建交近40年，期間雖有過不少風雨，但此次事件絕對稱得上，繼《台灣關係法》簽署後，大陸對美政策最大挫敗。

過去大陸對美保持高度戰略定力，總秉持「大事化小、小事化無」的「搓圓仔湯」精神，但今後可以預見的是，一段時間內，中美實質性地針鋒相對，已經在所難免。

另一方面，站在台灣立場來看，《台旅法》打破台美高層官員互訪最大藩籬，提升台美官方的實質交流。姑且不論川普簽署法案背後意欲何為，但不諱言，眼下台灣似乎成《台旅法》最大受益者。

只是這「天上掉下來的禮物」，對台灣來說，更多是「憂大於喜」。試想北京在重重反擊華盛頓的同時，焉能輕輕放過台灣。外交、軍事上施壓已經不難想像，更令人擔憂的是，大陸對台政策方針恐將改變。

在當前兩岸政治僵局情況下，《台旅法》不只是衝擊大陸對美的戰略定力問題，更多的是，考驗習近平對台灣問題還有多少耐心；激怒北京後果，很可能只是使習近平加速處理台灣問題。台灣在拆開《台旅法》禮物的當下，恐怕還得捫心自問，有多少能力面對後果。

(中國時報)