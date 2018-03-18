美前副國務卿 籲川普找機會見小英

2018年03月18日 01:18 中國時報 蔡致仁 、 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

美國前副國務卿阿米塔吉在一份智庫聯名報告中建議，美國總統川普與蔡英文總統應該找機會見面，而有關美國高階官員訪台，近期可從助理國務卿及國防部助理部長等官員開始，以美國在台協會（AIT）理事會成員的非官方身分訪台對話。

就在鼓勵台美各層級官員互訪的《台灣旅行法》生效前夕，華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）3月公布一份由協會理事主席阿米塔吉、執行主任石明凱及研究員易思安聯名撰寫的報告《重大變化的美台關係》（U.S.-Taiwan Relations in a Sea of Change），聲稱為了因應大陸的挑戰，建議美國從七個方面調整對台政策，尤其在美台官員互訪上，更提出具體作法。

報告指出，川普與蔡英文應找機會親自碰面。美國最高層級的民選官員，應定期與台灣的最高民選官員接觸交往。美國內閣層級官員，也應定期訪問台灣相對應部門與層級的官員。

至於近期內可以做到的是，包括國務院助理國務卿及國防部助理部長層級的官員，應以AIT理事會成員的非官方身分訪台，進行年度對話。

在這份26頁報告中，阿米塔吉等人還指出，川普政府應將對台軍售常態化，對台灣的軍購需求及協助台灣發展自製潛艦所需的商售執照，應及時答覆。

報告提到，美國的軍售決定，應單純基於台灣防禦性質的戰略及作戰需求，對台軍售不應事前與北京諮商，美國兌現對區域安全的承諾，比美中外交交往更重要。

「2049計畫協會」以亞洲為主要研究對象，過往一再發表文章，主張應加強與台灣的各種合作，並強調大陸帶來的威脅。協會原本的執行長薛瑞福，於1月成為國防部亞太助理部長。其研究員易思安曾多次來台。

阿米塔吉2001年至05年擔任小布希政府的副國務卿。去年3月他率專家團訪台，針對台美、兩岸、亞洲安全與川普政府的亞太政策等議題，與台灣外交部等相關部會首長交換意見。

(中國時報)