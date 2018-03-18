新聞透視－美陸貿易戰 我成川普籌碼

2018年03月18日 01:18 中國時報 王嘉源

美國與大陸因貿易問題關係緊張，川普政府內部對陸強硬派勢力又抬頭，而當此之際川普總統簽署《台灣旅行法》，台灣成為美陸角力籌碼的可能性大增。有外媒警告，川普再打出「台灣牌」，萬一台灣問題成為美陸對立的引爆點，嚴重性恐更甚於貿易大戰。

《台旅法》3月5日送交白宮，即使川普沒有簽字，只要他未否決，法案就會在3月16日午夜自動生效。原本有看法以為，或許川普會選擇以此方式讓《台旅法》自動生效，免得進一步引起北京的敵意。結果卻不然，川普趕在最後時刻簽署法案，而且沒有但書。

日前彭博社一篇報導指出，川普一旦簽署《台旅法》並落實美台高層互訪，將「發出川普是否有意以台灣來測試中國的訊號」，此外如果美台軍事關係也升級，例如批准售台先進的F-35匿蹤戰機，可能有引爆美陸衝突的風險。報導還稱，與美陸爆發貿易戰相比，大陸真正的擔憂是川普打「台灣牌」。

澳洲網媒《Foreign Brief》16日警告說，美方的任何動作，若被視為有意承認台灣政府，北京就愈可能對台動武，從而升高美陸爆發更大衝突的風險。然而對川普而言，台灣議題可以充當很有用的外交工具，他希望美陸貿易逆差削減高達1千億美元，大可拿台灣當籌碼，來與陸方談交易。

近來對陸強硬派在川普政府內再度抬頭，並反映在政策上，尤其對貿易失衡問題磨刀霍霍。華府智庫「哈德遜研究所」中國戰略中心主任白邦瑞（Michael Pillsbury）就表示﹕「川普政府第二年的對中政策，會更接近他在競選中的言論，而不是像第一年。」

在白宮，國家貿易委員會主席納瓦洛原本就是大鷹派，極端敵視大陸，最近川普政府祭出鋼鋁關稅，便由他主導。而新任國家經濟委員會主席庫德洛，也將大陸侵犯智慧財產權等視為問題，揚言不惜對陸採取制裁手段。另外，甫獲川普提名接任國務卿的中情局（CIA）局長蓬佩奧，亦是外交鷹派人物，曾宣稱美國最大的威脅來自大陸而非俄國，還指控大陸竊取美方的技術及軍事與商業機密。

(中國時報)