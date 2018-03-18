強強聯手 習王體制正式到位

新當選的國家主席、國家軍委主席習近平進行憲法宣誓。大陸憲法宣誓制度施行以來，習近平成為首位進行憲法宣誓的大陸國家領導人。（新華社）

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中國時報
／北京報導
王岐山當選大陸國家副主席，回歸權力核心。（路透）
大陸國家主席習近平昨日上午經全國人大票選，以2970票贊成，沒有反對及棄權票，當選連任國家主席。（陳柏廷攝）
3/18人大議程

大陸國家主席習近平以2970票贊成票，全票當選國家主席，邁入他的第二個國家主席任期；而前中共政治局常委王岐山則以2969票贊成票，當選國家副主席。一位是集黨政軍「三位一體」，繼毛澤東後，權力聲望最高領導人；一位是反腐悍將，習王二人強強聯手，標誌「習王體制」正式到位。

三位一體權力聲望最高

大陸第13屆全國人大一次會議昨日上午舉行第五次會議；出席委員2970人，缺席10人。習近平以2970票贊成票、0反對票、0棄權票，連任大陸國家主席及國家軍委主席。而當大會宣布習近平票數及當選國家主席時，現場2900多名人大代表響起如雷掌聲，長達1分鐘之久。

相比2013年3月14日，習近平首度當選國家主席，當時票數是以2952票贊成、1票反對、3票棄權；此次全票當選背後，凸顯出習近平正成為毛澤東之後，最名副其實黨政軍「三位一體」的大陸領導人。

在未來5年任期，習近平除將達成第一個百年目標，即在共黨成立100周年（2020年）全面建成小康社會，並厚實達成第二個百年目標政經基礎外，勢必也將在推進兩岸和平統一進程上，繳出成績單。

最有實權副手主導外交

而王岐山堪稱是昨日大會上「第二男主角」。他以2969票贊成票、1票反對、0棄權票，高票當選國家副主席一職。同樣地，在工作人員宣布得票結果時，現場也出現熱烈掌聲。

王岐山去年中共十九大卸任中常委後，成為一名普通黨員，但今年2月當選人大代表時就已引發「王者即將歸來」的議論；現年69歲的王當選國家副主席，不只意味回歸大陸權力核心，更打破近20年慣例，即卸任中共中央領導人不會出任國家副主席此一職務。

在「習王體制」到位，強強聯手下，王岐山不只是史上最有實權副主席，未來還可望分管外交事務，扮演「救火隊長」角色；在習近平領導下，王將與現任國務委員楊潔篪、外交部長王毅及中聯部長宋濤等人籌組新外交班子，推進習式大國外交，穩住陸美關係。

元首按憲法宣誓第一人

昨日大會另一亮點則是憲法宣誓儀式。在禮兵將《憲法》迎入會場後，習近平右手舉拳、左手撫按憲法，念出誓詞。這是憲法宣誓制度施行後，首次在人大會舉行，習也成為首位進行憲法宣誓的國家領導人。

至於王岐山宣誓後，右手放下時敲擊桌面一聲，引起現場媒體討論。

(中國時報)

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