強勢回歸權力核心 王岐山再寫傳奇

2018年03月18日 01:18 中國時報 李文輝／綜合報導

王岐山幾無懸念當選大陸國家副主席後，起身致意，激動與習近平握手，除意味正式回歸權力核心，也打破近20年來國家副主席此一重要職務不再由卸任領導人出任的政壇慣例。「救火隊長」王岐山，未來可望與楊潔篪、王毅等人組成全新外交班子，協助習近平處理陸美關係，推進大國外交任務。

王岐山已習於打破改革開放以來大陸多項慣例，包括抓了周永康、「端」了「儲相」孫政才，打破「刑不上常委、現任政治局委員」傳統；69歲出任國家副主席打破「七上八下」潛規則；同時打破20年來隔屆國家副主席由指定隔代接班人（前如胡錦濤、習近平）接任等默契。

《多維》新聞報導，王岐山將在政壇延續「習王體制」，開闢外交新戰場。國家副主席向來是中共最高外交決策機構－中央外事工作領導小組的唯一副組長，組長是國家主席。分析指出，王岐山主要工作將是陸美外交，陸美關係是大陸外交重中之重，王岐山將發揮重要而特殊的作用。

細數王岐山傳奇，5年反腐鑄就「寧遇閻王，莫遇老王」的官場流行語，從周永康到令計劃，再到徐才厚、郭伯雄、孫政才，中紀委在王岐山主導下，厲行八項規定、開通中紀委監察部官網、清理「裸官」、推動展開「天網」行動。5年有134.3萬名鄉科級以下基層幹部受處分，既打巨虎、也拍小蠅，更促成修憲成立國家監察委員會。

1997年亞洲金融危機，王岐山出任廣東省副省長化解外國投資者撤資危機。2000年底出任海南省委書記，為海南房地產泡沫破裂善後，確立海南「生態立省」工作方針。2003年非典（SARS）爆發，王岐山臨危受命調任北京市長，到任第65天後，世衛組織解除對北京的旅遊警告。高效危機處理能力，讓外界封他「救火隊長」。

(中國時報)