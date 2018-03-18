栗戰書掌人大 集中精力進行改革

栗戰書（左）當選第13屆全國人民代表大會常務委員會委員長，和第12屆委員長張德江（右）握手。（中新社）

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中國時報
李文輝／綜合報導

中共政治局排名第三的栗戰書昨全票當選人大常委會委員長，王晨等14人當選副委員長，楊振武以黑馬之姿當選祕書長，成為2003年以來首位不由副委員長兼任的祕書長。

按上屆慣例，栗戰書本將負責統管港澳事務，但消息顯示，由於黨內機構改組，涉港澳事務或將由另一常委王滬寧出馬接管。在此安排下，栗戰書可以把更多精力集中人大改革等任務之上。

人大此次選出新一屆領導班子有16人，比上屆多2人，除了栗戰書委員長，副委員長有王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更‧依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華。另選出祕書長楊振武。

多維新聞報導，其中亮點有唯一「60後」蔡達峰與《人民日報》社長楊振武意外出線。蔡達峰生於1960年6月，也是唯一「60後」；四川省委書記王東明是唯一地方一把手，未來或將卸下四川職務。

連任副委員長6人，王晨、沈躍躍、吉炳軒、艾力更‧依明巴海、萬鄂湘、陳竺。沈躍躍是本屆唯一女性副委員長。

原任人大祕書長王晨，在去年中共19大當選政治局委員，外界原本預料將會續任，不過，曾任上海市委常委、宣傳部長，並與王晨都當過《人民日報》社長的楊振武，昨出乎外界預料當選祕書長，讓王晨成為陽春首席副委員長。

楊振武早年在河北擔任記者期間，曾報導時任正定縣委書記習近平事蹟。2014年出任 《人民日報》社長，隔年出版了《習近平用典》。楊振武此番以黑馬姿態當選，或將在未來人大工作中發揮舉足輕重的作用。

(中國時報)

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