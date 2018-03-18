兩會觀察－眼前3大挑戰 不容一絲喘息

2018年03月18日 01:18 中國時報 陳柏廷

習近平全票當選大陸國家主席，王岐山則高票當選國家副主席，這不只表明習近平將進入其第二任期，更象徵「習王體制」時代來臨。然而「習王體制」未來恐得面對政治外交、經濟及兩岸議題三大挑戰；包括如何推進大國外交戰略，以及推動一帶一路具體開花結果，當然也迴避不了日益嚴峻的兩岸關係。

大陸國家主席習近平昨日以2970票全票當選國家主席，在高民意基礎下，正式展開其黨政軍「三位一體」的第2個最高領導人任期；而王岐山也不惶多讓，以2969贊成票，1票反對高票當選副主席，完美詮釋「王者歸來」氣勢。習王二人毫無懸念的當選背後，彰顯的是成形的「習王體制」。

姑且不論「習王體制」對大陸政壇以及固有慣例帶來何種影響，眼下更迫切需要回應的是，「習王體制」如何應對未來5年的政治外交、經濟及兩岸議題三大挑戰，每一項挑戰恐怕都容不得習近平與王岐山二人有一絲喘息空間。

先談政治外交的挑戰。2018年顯然已被《台旅法》吹皺一池春水。習近平積極推動「大國外交」， 陸美關係更是重中之重；在川普政府一再反覆挑戰一中原則後，「陸美新型大國關係」框架是否繼續維持下去，備受考驗。

如何重新定位陸美關係前進之路，此一重責大任便落在王岐山身上。這位號稱史上最有「實權」的國家副主席，未來可望協助習近平處理外交事務，而眼下首要任務莫過於拆除「中美經貿戰」這顆炸彈。

此外，在區域經濟議題上，「習王體制」則將面臨如何深化「一帶一路」的問題。過去5年來，一帶一路在全球區域經濟架構布局已然成形；但如何化解沿線國家，特別是部分西方國家疑慮，則是下一階段挑戰。

對北京來說，一帶一路已度過「播種」時期，如今要做的是如何進一步開花結果；換言之，如何以具體投資建設，雨露均霑的受益，說服西方國家至關重要。

至於兩岸關係也是難以迴避的挑戰。雖說兩岸關係主導權操之在陸，但在當前兩岸政治僵局下，一方面得面對民進黨政府「以拖待變」策略，另一方面還得冷不防面對華盛頓對台問題「神來一筆」；如何妥善拿捏好推進兩岸和平統一的分寸，無疑是「習王體制」難題之一。

(中國時報)